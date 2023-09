Jeep Gladiator znika z Europy. Wszystko przez elektryfikację

Spis treści: 01 Koniec Jeepa Gladiatora w Europie

02 Jeep Gladiator FarOut Final Edition. Jakie wyposażenie?

03 Jeep Gladiator FarOut Final Edition. Jaki silnik?

Koniec Jeepa Gladiatora w Europie

Do końca 2030 roku Jeep zamierza sprzedawać w Europie wyłącznie samochody elektryczne, a do 2025 roku chce wprowadzić trzy w pełni elektryczne modele (już oferowany jest Avenger). Naturalnym jest więc, że w związku z taką strategią na najbliższe lata amerykański producent sukcesywnie będzie wycofywać ze swojej oferty modele z silnikami spalinowymi. Taki los spotkał właśnie Gladiatora. Marka wycofuje go ze swojej europejskiej oferty po zaledwie dwóch latach. Ostatecznie samochód zniknie w ostatnim kwartale tego roku. Zanim to jednak nastąpi, amerykański producent postanowił wprowadzić wersję pożegnalną.

Finałowa wersja modelu, nazwana FarOut Final Edition, ma być oparta o Gladiatora Overlanda. O tym, że mamy do czynienia z wersją specjalną poinformuje nas m.in. metalowy emblemat "FarOut Edition" na klapie bagażnika.

Jeep Gladiator FarOut Final Edition. Jakie wyposażenie?

W standardzie mamy znaleźć przyciemnione szyby z filtrem przeciwsłonecznym oraz 18-calowe felgi aluminiowe z czarnym, błyszczącym wykończeniem. Nie zabraknie również czarnych progów rurowych, podkreślających off-roadowy wygląd auta. Oprócz tego w standardzie nabywcy auta mają liczyć na trzyczęściowy składany dach, lakierowany w kolorze nadwozia.

Jeep zadba również o komfort i w związku z tym w standardzie znajdą się skórzane fotele McKinley, podgrzewane siedzenia i podgrzewana kierownica. Finałowa edycja Gladiatora wyposażona ma być również w 9-głośnikowy system Premium Alpine z tylnym subwooferem, światła LED czy system passive entry. Jeśli chodzi o systemy bezpieczeństwa w odmianie specjalnej możemy znaleźć m.in. czujnik martwego pola, adaptacyjny tempomat czy system ostrzegania przed kolizją przy każdej prędkości.

Chętni na zakup Gladiatora w finałowej wersji będą mieć do dyspozycji dwa pakiety, które umożliwiają dodatkową personalizację:

Cargo Group (zawiera zamykany schowek pod tylną kanapą, konwerter o mocy 400 W i 230-woltowe gniazdko).

(zawiera zamykany schowek pod tylną kanapą, konwerter o mocy 400 W i 230-woltowe gniazdko). Dual Top Group (miękki dach Soft Top jest dostarczany razem z twardym dachem Hard Top).

W ramach opcji dodatkowych klienci mogą liczyć na trzyczęściową pokrywę skrzyni ładunkowej czy kamerę terenową z widokiem z przodu i z tyłu. Nabywcy będą mogli zdecydować się również na jeden z siedmiu kolorów nadwozia.

Jeep Gladiator to najbardziej kultowy pickup Jeepa, a wersja FarOut Final Edition to hołd dla jego popularności i sukcesu. Priorytetem marki Jeep jest obecnie elektryfikacja całej gamy pojazdów, w tym produkcja trzech nowych w pełni elektrycznych samochodów, które zostaną wprowadzone na rynek europejski w 2025 roku stwierdził Eric Laforge, dyrektor Jeepa w Europie

Jeep Gladiator FarOut Final Edition. Jaki silnik?

Jeśli zaś chodzi o silnik, Gladiator niezmiennie napędzany będzie wysokoprężną jednostką V6 o pojemności trzech litrów. Generuje on moc 264 KM i 600 Nm momentu obrotowego. Silnik współpracuje z ośmiostopniowym automatem.