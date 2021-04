Jeep Compass po modernizacji wkrótce w salonach

​Jeep zaprezentował zmodernizowanego Compassa. Dla amerykańskiej marki to ważne wydarzenie, model ten odpowiada bowiem za ponad 40 proc. sprzedaży Jeepa w Europie.

Od premiery drugiej generacji Compassa, co miało miejsce w 2017 roku, na europejskiej drogi wyjechało już 200 tys. egzemplarzy tego modelu. O sukcesie przesądziły kompaktowe wymiary i hybrydowy napęd - jeden na cztery egzemplarze Compassa sprzedane w Europie to wersja 4xe.

Zmodernizowany model wyróżnia się odświeżonym nadwoziem. Zmiany dotyczą głównie przodu, charakteryzującego się teraz szerszym, bardziej muskularnym wyglądem, uzyskanym dzięki elementom stylizacyjnym rozwijającym się w linii poziomej i podkreślającym szerokość pojazdu.



Projektanci zmienili wygląd legendarnego grilla Jeepa, unosząc go w pionie i dzieląc na dwie poziome sekcje. Obejmuje on nowe reflektory full LED o cieńszym, smukłym profilu (w standardzie w całej gamie). Dostępne w trzech różnych rodzajach, nadają nowemu Compassowi odważniejszy wygląd. Zmieniono również położenie świateł do jazdy dziennej (DRL) - podkreślonych subtelną, wydłużoną formą, i wbudowanych teraz w reflektory. Dolny wlot powietrza jest szerszy i bardziej widoczny.

Do najważniejszych nowości we wnętrzu należą cyfrowy zestaw wskaźników z wyświetlaczem o przekątnej 10,25" Full HD, radiem DAB, systemem Uconnect 5 z ekranami dotykowymi o przekątnych od 8,4" do 10,1" umieszczony nieco wyżej i przeniesiony bardziej na środek deski rozdzielczej, pięciokrotnie szybszy procesor, system operacyjny Android z bezprzewodową integracją ze smartfonem i aplikacjami Apple CarPlay i Android Auto, interaktywna nawigacja 3D TomTom i funkcja rozpoznawania naturalnej mowy oraz z usługami Uconnect.



Wnętrze jest bardziej funkcjonalne dzięki nowemu rozmieszczeniu konsoli centralnej i zwiększeniu przestrzeni schowków bagażowej (zapewniającej prawie 4,4 l dodatkowej pojemności - trzykrotnie więcej w porównaniu do 2,8 l w poprzedniej wersji, teraz łącznie 7,2 l).



Odświeżony Compass jest pierwszym samochodem Jeepa w Europie oferującym autonomiczną jazdę na poziomie 2 i jest wyposażony standardowo w szereg systemów wspomagania kierowcy. Należą do nich: system rozpoznawania znaków drogowych (Traffic Sign Recognition) czytający i interpretujący znaki drogowe; inteligentny asystent prędkości (Intelligent Speed Assist) automatycznie dostosowujący prędkość do zalecanych limitów; system wykrywania senności kierowcy (Drowsy Driver Alert) ostrzegający kierowców, gdy ich uwaga słabnie lub gdy nadchodzi senność; oraz system automatycznego hamowania awaryjnego (Automatic Emergency Braking) z funkcją rozpoznawania pieszych i rowerzystów, które spowalnia pojazd aż do całkowitego zatrzymania, aby uniknąć (lub złagodzić) ewentualny wypadek.



Jednak najważniejszą nową funkcją jest asystent jazdy na autostradzie (Highway Assist), łączący tempomat adaptacyjny i asystenta centrowania pasa ruchu, aby automatycznie dostosowywać prędkość i tor jazdy pojazdu. W ten sposób samochód automatycznie pozostaje na środku pasa, w rozsądnej odległości od pojazdu poprzedzającego.



Zmodernizowany Jeep Compass będzie oferowany w pięciu poziomach wyposażenia (Sport, Longitude, Limited, S i Trailhawk), z pięcioma różnymi kombinacjami jednostek napędowych (benzyna, diesel i hybryda typu plug-in), trzema skrzyniami biegów (sześciostopniową manualną, automatyczną z podwójnym suchym dwusprzęgłową (DDCT) lub sześciostopniową automatyczną) oraz napęd na przednie lub na cztery koła.



Bazowa wersja benzynowa jest wyposażona w 1,3-litrowy silnik GSE o mocy 130 KM lub 150 KM, połączony odpowiednio z manualną skrzynią biegów i skrzynią DDCT z podwójnym suchym sprzęgłem, oba z napędem na przednie koła. Uzupełnieniem oferty silników spalinowych jest 1,6-litrowy silnik wysokoprężny o mocy 130 KM współpracujący z sześciobiegową, manualną skrzynią biegów i napędem na przednie koła.



Hybryda plug-in jest oferowana z dwoma poziomami mocy - 190 KM i 240 KM, w połączeniu z sześciostopniową, automatyczną skrzynią biegów i napędem na cztery koła eAWD.



Ceny zmodernizowanego Jeepa Compass zaczynają się od 100 tys. zł za model benzynowy z silnikiem 1.3 o mocy 130 KM w wersji Longitude. Samochód pojawi się w polskich salonach w drugiej połowie kwietnia.