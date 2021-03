Hyundai Bayon od 66 700 zł. Atrakcyjna cena?

Hyundai wprowadza do polskiej oferty swój najnowszy model, czyli Bayon.

Reklama

Zdjęcie Hyundai Bayon / Premiery Hyundai Bayon to nowy miejski SUV

Bayon będzie najmniejszym członkiem powiększającej się rodziny SUV-ów Hyundai, a jego ceny będą startować od 66 700 złotych. Samochód ma 4180 mm długości, 1775 mm szerokości i 1490 mm wysokości (lub 1500 mm z 17-calowymi kołami). Rozstaw osi to 2580 mm. Pojemność bagażnika wynosi 411 litrów.

Reklama

Hyundai Bayon dostępny jest w czterech wersjach wyposażenia - Pure, Modern, Smart i Executive. Wszystkie wersje otrzymały bogate wyposażenie z zakresu bezpieczeństwa, które obejmuje m.in. system strzegania o odjechaniu poprzedzającego pojazdu (LVDA), system monitorowania tylnej kanapy (ROA), asystenta świateł drogowych (HBA), asystent utrzymywania pasa ruchu (LKA), asystenta unikania kolizji czołowych (FCA) z wykrywaniem pieszych i rowerzystów czy asystenta ostrzegania o ograniczeniach prędkości (ISLA).

Hyundai Bayon w podstawowej wersji Pure dostępny jest wyłącznie z 5-biegową manualną skrzynią biegów (5MT) i wolnossącym silnikiem benzynowym 1.2 MPI o mocy 84 koni mechanicznych, taki wariant został wyceniony na 66 700 zł. Poza licznymi systemami bezpieczeństwa wersja Pure posiada także klimatyzację manualną, tempomat z ogranicznikiem prędkości, komputer pokładowy z 3,5" wyświetlaczem, światła do jazdy dziennej LED, centralny zamek z pilotem, kolumnę kierowniczą regulowaną w dwóch płaszczyznach, elektrycznie sterowane przednie szyby, klamki w kolorze nadwozia, tylną kanapę składana w proporcji 60:40, gniazdo 12V oraz relingi dachowe.

Wersję Pure można zamówić z kosztującym 2 100 złotych pakietem Plus, który zawiera takie elementy jak cyfrowe radio DAB z 4 głośnikami, system Bluetooth, zdalne sterowanie radiem z kierownicy, a także elektrycznie sterowane i podgrzewane lusterka boczne w kolorze nadwozia.

Hyundai Bayon 1 / 12 Hyundai Bayon Źródło: udostępnij

Wyższa wersja Modern dostępna jest silnikiem z tym samym silnikiem 1.2 MPI o mocy 84 KM oraz turbodoładowaną jednostką 1.0 T-GDI generującą moc 100 koni mechanicznych. Wersja Modern z bazowym silnikiem kosztuje 73 000 złotych oraz 78 100 złotych z mocniejszą jednostką z 6-biegową manualną skrzynią biegów (6MT). Dostępna dla silnika 1.0 T-GDI 7-biegowa dwusprzęgłowa skrzynia biegów (7DCT) wymaga dopłaty 5 300 złotych.

Na wyposażeniu wersji Modern znajdują się dodatkowo tylne czujniki parkowania, kierownica i dźwignia zmiany biegów obszyte skórą, elektrycznie sterowane tylne szyby, port USB w konsoli centralnej, kierunkowskazy w lusterkach i zapasowe koło dojazdowe. Dla samochodów z silnikiem 1.0 T-GDI zarezerwowano możliwość wyboru trybów jazdy.

Klienci mają do wyboru szereg opcji poprawiających wygląd i wygodę użytkowania. Pakiet Convenience zawierający podgrzewaną kierownicę, podgrzewane fotele przednie, podłokietnik przedni, kieszeń w fotelu pasażera oraz port USB z drugim rzędzie wyceniono na 1 300 złotych. Pakiet Display dla wersji z silnikiem 1.2 MPI zawiera system multimedialny z 8-calowym kolorowym ekranem dotykowym, kamerę cofania z dynamicznymi liniami pomocniczymi oraz system Bluetooth obsługujący komendy głosowe kosztuje 2 700 złotych. Pakiet Display dla wersji z silnikiem 1.0 T-GDI zawiera dodatkowo cyfrowe zegary z 10,25-calowym kolorowym wyświetlaczem, a jego cena to 3 700 złotych. Natomiast dopłata do 16-calowych felg aluminiowych wynosi 2 000 złotych.

Wersja Smart, której ceny zaczynają się od 77 700 złotych, poza elementami wyposażenia wersji Modern i dodatkowych pakietów, oferuje ponadto wykończenie wnętrza w tonacji Dark Gray + Light Gray, system audio z 6 głośnikami, elektrycznie składane lusterka boczne, podświetlane lusterka w osłonach przeciwsłonecznych, przednie pasy bezpieczeństwa regulowane na wysokość oraz szybę kierowcy z funkcją Auto Up/Down.

Dla wersji Smart przewidziano trzy pakiety. Pakiet Winter z podgrzewanymi przednimi fotelami i podgrzewaną kierownicą za 1 000 złotych. Pakiet Cool zawierający klimatyzację automatyczną, funkcję automatycznego odparowywania szyb i czujnik deszczu kosztuje 1 200 złotych. Natomiast pakiet Design zawiera reflektory LED z funkcją doświetlania zakrętów, przyciemniane szyby, chromowane listwy okienne, przedni grill w kolorze czarnym błyszczącym oraz wykończenie wnętrza w kolorze Dark Grey + Safari Green.

Topowa wersja Executive dostępna wyłącznie z mocniejszym silnikiem 1.0 T-GDI, kosztuje od 88 900 złotych, a ponadto posiada 17-calowe felgi aluminiowe, tylne światła LED, przednie czujniki parkowania, elektrochromatyczne lusterko wsteczne, podwójną podłogę bagażnika z siatką do mocowania bagaży i ładowarkę bezprzewodową do smartfonów.

Dostępny w wersji Executive dla wersji ze skrzynią 6MT pakiet Safety zawiera system monitorowania martwego pola (BCW), system unikania kolizji podczas cofania (RCCW) i asystenta podążania na pasie ruchu (LFA), a jego koszt to 1 700 złotych. Dla samochodów ze skrzynią 7DCT pakiet Safety zawiera asystenta monitorowania martwego pola (BCA), asystenta unikania kolizji podczas cofania (RCCA), asystenta podążania na pasie ruchu (LFA) oraz Inteligentny tempomat (SCC), a jego cena to 3 300 złotych. Natomiast wyceniony na 6 000 złotych pakiet Tech oferuje bezkluczykowy dostęp, system multimedialny z 10,25" ekranem dotykowym, nawigację fabryczną z usługami Hyundai LIVE, system Bluelink i system Premium Audio BOSE.

DownloadShareHyundai Bayon dostępny jest w sumie w dziewięciu kolorach nadwozia, w tym nowym, Mangrove Green, a także z kontrastowym dachem w kolorze Phantom Black, który wymaga dopłaty 1 700 złotych.

Hyundaia Bayon można zamawiać już teraz, natomiast samochody wkrótce pojawią się w salonach Hyundaia.