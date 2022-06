Honda Civic nowej generacji już w salonach. Poznaliśmy ceny

Do tej pory dziesięć generacji Hondy Civic znalazło 27,5 mln nabywców w 170 krajach świata. Zamówienia na najnowszą, jedenastą generację można już składać.

Honda Civic XI to tylko hybryda

W cenniku zobaczymy trzy wersje wyposażenia, ale tylko jedną jednostkę napędową. Jest to układ hybrydowy dysponujący mocą 184 KM i i generujący 315 Nm. Dla fanów Civica Type-R dobra wiadomość - w planach jest wprowadzenie mocniejszej wersji, ale trzeba na nią jeszcze poczekać.

Nowa generacja Civica ma o 35 mm dłuższy rozstaw osi od poprzednika, a przy tym o 20 mm krótszy tylny zwis. Ma to zapewnić więcej miejsca w kabinie i bardziej dynamiczną sylwetkę. We wnętrzu zlikwidowano selektor zmiany biegów na rzecz przycisków, zostawiono za to fizyczne przyciski do obsługi najważniejszych funkcji.

Honda Civic XI od 139 900 zł

Cennik otwiera wersja wyposażenia Elegance. Obejmuje ona 17-calowe aluminiowe felgi, materiałową tapicerkę, czujniki parkowania z tyłu i z przodu, kamerę cofania, system utrzymania na pasie ruchu oraz asystenta jazdy w korku. Dopłacając 6000 zł do wersji Sport otrzymamy ponadto tapicerkę z połączenia tkaniny i skóry syntetycznej, światła przeciwmgielne w technologii LED oraz 18-calowe czarne felgi aluminiowe.

Na szczycie list wyposażenia jest wersja Advance, za którą trzeba zapłacić minimum 159 900 zł. Za tę kwotę dostaniemy system nagłośnienia BOSE, panoramiczny dach, adaptacyjne światła drogowe oraz ekran multimediów o przekątnej 10,2 cala. Ponadto wersja Advance oferuje w pełni skórzaną tapicerkę i podgrzewaną kierownicę.

