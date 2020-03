Honda Avancier przeszła niewielką modernizację

Oferowany w Chinach SUV klasy wyższej to przykład ciekawego samochodu, którego nigdy nie zobaczymy w Europie.

Patrząc na przód tego modelu można łatwo pomylić go z CR-V, ale byłby to duży błąd, ponieważ Avancier jest o wiele większym (4858 mm) SUVem w stylu coupe. Przeprowadzona właśnie modernizacja objęła nowe zderzaki, zmieniony grill, a także nowocześniej wyglądające tylne światła. Nowe są także wzory felg aluminiowych, kolory lakierów, a zamiast dwóch dużych końcówek wydechu, są teraz cztery mniejsze.

We wnętrzu znajdziemy między innymi znajomy system multimedialny, który teraz, podobnie jak w odświeżonym Civiku, ma więcej przycisków funkcyjnych oraz zyskał pokrętło. Pozostałe zmiany nowe tapicerki oraz listwy ozdobne, a także nowe elementy wyposażenia, jak indukcyjna ładowarka czy klimatyzacja z systemem oczyszczania powietrza. Co ciekawe, chociaż deska rozdzielcza Avanciera nie wygląda szczególnie ekskluzywnie, to małe zaskoczenie czeka nas na tylnej kanapie. W podłokietniku znajdziemy ukryty ekran, niczym w luksusowych limuzynach.

Gama jednostek napędowych pozostała natomiast bez zmian. Do wyboru są dwa doładowane silniki - 1,5 l o mocy 196 KM, połączona z bezstopniową przekładnią oraz 2,0 l oferująca 276 KM i współpracująca z 9-biegową skrzynią.