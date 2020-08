​GLA AMG czyli mała, szybka gwiazda

Udział nadwozi typu SUV czy crossover w sprzedaży na wielu rynkach przekracza 40%, nic więc dziwnego, że producenci eksploatują tę modę do granic możliwości i wypuszczają coraz to nowe wersje. Nowy Mercedes klasy GLA czyli najmniejszy SUV w gamie marki ze Stuttgartu pojawił się w salonach już kilka miesięcy temu i coraz częściej można go spotkać na ulicach. Teraz debiutują na rynku wersje specjalne dla koneserów czyli 35 AMG, 45 AMG oraz 45S AMG.

O ile zaprezentowany niedawno model GLA uzupełnia linię SUV-ów w gamie Mercedesa, która obecnie liczy już 9 nadwozi: GLA, GLB, GLC, GLC coupe, GLE, GLE Coupe, GLS. klasa G i elektryczny EQC, do którego niebawem dołączy mniejszy EQA, modele serii AMG dołączają do gamy kompaktowych modeli o wysokich osiągach, która w tym momencie jest już kompletna i liczy łącznie 7 pozycji - od klasy A z nadwoziem hatchback i limuzyną (z wydłużonym rozstawem osi na rynek chiński), poprzez CLA Coupe i Shooting Brake, po 7-miejscowego GLB oraz najnowszego GLA.



Usportowione SUV-y o wysokich osiągach to nic nowego, zwłaszcza z segmencie premium. Zwykle kryją one w podwyższonym nadwoziu rozwiązania z pokrewnego auta kompaktowego. Tak jest i w przypadku Mercedesa. Ci, którzy znają klasę A w wersji AMG, poczują się w nowym GLA jak u siebie w domu.

Już "podstawowa" wersja czyli GLA 35 AMG 4MATIC to prawdziwa sportowa bestia, która zapewnia przyspieszenie od 0-100 km/h w 5,1 s i wyjątkowe wrażenia z jazdy, zarówno po prostej, jak i w zakrętach. Nie trzeba dodawać, że wersje z oznaczeniem 45 i 45S zapewniają jeszcze większe emocje i jeszcze lepsze osiągi.