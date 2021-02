Ford S-Max i Galaxy już w wersji hybrydowej

Ford rozpoczął zbieranie zamówień na hybrydowe wersje modelu S-Max i Galaxy.

Układ napędowy Forda S-Max Hybrid składa się z 2,5-litrowego silnika benzynowego, pracującego w cyklu Atkinsona, silnika elektrycznego oraz litowo-jonowego akumulatora o pojemności 1,1 kWh oraz bezstopniowej przekładni eCVT.

Ładowanie akumulatora odbywa się automatycznie z wykorzystaniem silnika benzynowego lub z zastosowaniem systemu ładowania regeneracyjnego, działającego podczas hamowania lub jazdy wybiegiem.

Niewielki akumulator nie wpłynął na funkcjonalność samochodu. Obszerne wnętrze pozwala przewieźć do 2200 litrów bagażu za pierwszym rzędem siedzeń. Samochód może również holować przyczepę o masie od 1560 do 1750 kg, w zależności od wersji.



Akumulator o pojemności 1,1 kWh wykorzystuje system chłodzenia cieczą, pozwalający na bliskie rozmieszczenie ogniw, dla większej oszczędności przestrzeni. Przeprojektowany, podwójny układ wydechowy został poprowadzony wokół akumulatora trakcyjnego, by umożliwić jego montaż tak nisko, jak to możliwe, przy jednoczesnym zachowaniu walorów praktycznych samochodu.

Taka konfiguracja pozwala na przewożenie modelem S‑MAX Hybrid ładunków o wysokości do prawie 1 metra i ponad 1 metra szerokości między tylnymi nadkolami. Nawet po rozłożeniu wszystkich siedmiu foteli, bagażnik ma pojemność 285 litrów.

Układ napędowy generuje w sumie 190 KM, dzięki czemu S-Max zapewnia przyspieszenie 0-100 km/h w 9,8 sekundy.

Po raz pierwszy Ford oferuje również hybrydową wersję siedmioosobowego modelu Galaxy. Nowy Galaxy Hybrid wykorzystuje ten sam, 190-konny napęd benzynowo-elektryczny, który otrzymał S‑Max Hybrid. Rozpędza on Galaxy do 100 km/h w równe 10 s.

Standardowo siedmioosobowy Galaxy Hybrid jest dostępny w wersjach wyposażenia Trend, Titanium i V-Line. Podobnie jak S‑Max Hybrid, również Galaxy Hybrid oferuje funkcjonalność znaną z pozostałych wersji Galaxy, w tym ponad 1 metr przestrzeni od siedziska do dachu pierwszego i drugiego rzędu siedzeń, 2339 litrów przestrzeni ładunkowej za pierwszym rzędem siedzeń oraz 300-litrową przestrzeń ładunkową po rozstawieniu wszystkich siedmiu foteli.

Zarówno S‑Max Hybrid, jak i Galaxy Hybrid są produkowane w zakładach Forda w hiszpańskiej Walencji, gdzie zlokalizowany jest również zakład produkcyjny litowo-jonowych akumulatorów.

Ceny Forda S-Max Hybrid zaczynają się od 170 300 zł. Galaxy jest droższy o... 150 zł.