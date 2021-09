Ford Mustang Mach-E GT dostępny w Polsce

Samochody elektryczne Ford Mustang Mach-e w programie "Mój elektryk"

Głównymi zaletami Mustanga Mach-E GT są jego osiągi. Para silników elektrycznych zapewnia 487 KM mocy i 860 Nm momentu obrotowego. Auto przyspiesza do 100 km/h w 3,7 sekundy. Oznacza to, że Mustang Mach-E GT jest najlepiej przyspieszającym samochodem seryjnym, jaki marka kiedykolwiek oferowała w Europie, deklasując nawet auta spalinowe.

Dzięki akumulatorowi o pojemności 88 kWh na jednym ładowaniu może przejechać nawet do 500 kilometrów. Na szybkiej ładowarce Mustanga Mach-E GT można naładować od 10 do 80% w około 45 minut, a w ciągu dziesięciu minut zasięg może wzrosnąć o 99 kilometrów.

Standardowe wyposażenie obejmuje adaptacyjne zawieszenie MagneRide (dostrojone specjalnie dla klientów europejskich), sportowy układ hamulcowy Brembo czy opony wyposażone w 20-calowe felgi aluminiowe i opracowane specjalnie dla tego modelu.

Wraz ze stopniowym przełączaniem trybów jazdy od Whisper przez Active do Untamed zwiększa się udział momentu obrotowego przekazywanego na tylne koła. Specyfiką topowego modelu jest tryb Untamed Plus. Oprócz bardziej sportowo zestrojonego układu kierowniczego, ostrzejszej reakcji na wciśnięcie pedału przyspieszenia, usztywnionego zawieszenia, symulacji redukcji biegów i wzmocnionej ścieżki dźwiękowej we wnętrzu w trybie Untamed, funkcja Untamed Plus kalibruje układ napędowy w celu zapewnienia stałej mocy i momentu obrotowego w powtarzających się sytuacjach wysokiego zapotrzebowania na moc, w czasie jazdy na torze wyścigowym.

Wewnątrz na kierowcę czeka ogromny, 15,5-calowy ekran centralny z najnowszą generacją systemu komunikacji SYNC. Sportowe fotele Ford Performance są pokryte sztuczną skórą, która pojawia się również na kierownicy. Komfortowe wyposażenie uzupełnia system audio B&O z dziesięcioma głośnikami czy bezdotykowe sterowanie klapą 402-litrowego bagażnika. Opcjonalnie samochód może być wyposażony w dach panoramiczny.

Mustang Mach-E GT jest również standardowo wyposażony w zaawansowane systemy wspomagania kierowcy, w tym inteligentny tempomat adaptacyjny z funkcją Stop & Go i centrowaniem samochodu na pasie ruchu, system utrzymywania pasa ruchu z funkcją wykrywania obiektów w martwym polu lusterek, aktywny asystent parkowania 2.0 oraz system ochrony przed kolizjami z funkcją automatycznego hamowania awaryjnego.

Oprócz unikalnych lakierów Grabber Blue i Cyber Orange, nowy model wyróżniają nakładki na nadkolach w kolorze nadwozia, poliwęglanowa kratka wlotu powietrza w kolorze Dark Matter Grey z efektem 3D, a także typowy tylko dla tej wersji przedni zderzak z wlotami powietrza i spojlerem listwowym.

Pierwsze egzemplarze trafią do klientów w Polsce na początku 2022 roku. Cena samochodu rozpoczyna się od 335 tys. zł.