Ford Mustang Mach-E GT

Ford - po raz pierwszy w Europie - zaprezentował sportowego mustanga Mach-E GT. Żaden inny pojazd tego segmentu nie może się pochwalić lepszym przyspieszeniem!

Zdjęcie Ford Mach-E GT /

Mustang Mach-E GT korzysta z dwusilnikowego układu napędowego rozwijającego 465 KM i 830 Nm. W rezultacie sprint do 100 km/h zajmuje autu 3,7 s. Prędkość maksymalna ograniczona została do 200 km/h.



Reklama

Klienci, którzy w tym i przyszłym roku złożą zamówienia na mustanga Mach-E, otrzymają pięć lat bezpłatnego dostępu do sieci ładowania FordPass, która powiększyła się w ciągu niecałego roku o prawie 25 proc. i obejmuje obecnie w Europie ponad 155 000 stacji ładowania. Zamawiający model Mach-E otrzymają również roczny bezpłatny dostęp do sieci szybkiego ładowania IONITY, która do końca tego roku otworzy ponad 270 z 400 planowanych stacji.



Zdjęcie Ford Mach-E GT /

Wśród opcjonalnych dodatków znajdują się: adaptacyjne zawieszenie MagneRide, 20-calowe felgi aluminiowe, czerwone zaciski hamulcowe i dostępne tylko w tym modelu lakiery nadwozia, takie jak Cyber Orange.



W kabinie znajdziemy 15,5-calowy wyświetlacz dotykowy Full HD obsługujący system komunikacji i rozrywki SYNC3 nowej generacji, który uczy się na podstawie zachowań kierowców i przedstawia sugestie. Samochód wyposażono w fotele Ford Performance i charakterystyczną kierownicę z zamszowymi wstawkami.



Zdjęcie Ford Mach-E GT /

Mustang Mach-E GT jest standardowo wyposażony w akumulator trakcyjny o zwiększonej pojemności użytkowej 88 kWh, zapewniający zasięg do 500 km (mierzony w cyklu WLTP ). Auto korzysta z usługi Intelligent Range, która dokładniej przewiduje zasięg, biorąc pod uwagę takie czynniki, jak: styl jazdy, prognozy pogody, a nawet dane z innych Mustangów Mach-E, które pokonały już tę samą trasę.



Zdjęcie Ford Mach-E GT /

Ford ogłosił również, że standardowy mustang Mach-E, wyposażony w akumulator o zwiększonej pojemności i napęd na wszystkie koła, zapewnia przyspieszenie do 100 km/h w 5,1 sekundy i oferuje zasięg do 540 km (w cyklu WLTP).