Ford Mustang Mach 1 dla Europy!

Ford ogłosił właśnie, że po raz pierwszy w historii wprowadzi do sprzedaży w Europie limitowaną edycję wyczynowego Mustanga Mach 1.

Zdjęcie Ford Mustang Mach 1 /

Auto, które zadebiutowało na trwającym właśnie Goodwood SpeedWeek w West Sussex w Wielkiej Brytanii, to "najpewniej prowadzący się Mustang, jakiego kiedykolwiek oferowano na Starym Kontynencie".



Mach 1 jest również pierwszym seryjnym Mustangiem, dostępnym w Europie ze sportową, sześciobiegową manualną skrzynią biegów TREMEC, wyposażoną w system płynnej redukcji biegów automatycznie dopasowujący obroty silnika oraz udoskonalony układ chłodnicy oleju, przygotowany do pracy przy ekstremalnych obrotach. Klienci mogą również wybrać 10-stopniową automatyczną skrzynię biegów, z dostosowaną do torowych wyczynów chłodnicą oleju.

Torowy potencjał pojazdu podnosi również unikalna konfiguracja zawieszenia. Specjalnie skalibrowane aktywne amortyzatory, zmienione sprężyny, stabilizatory i tuleje zapewniają lepszą kontrolę i reakcje samochodu przy dużych obciążeniach podczas pokonywania zakrętów. Przestrojone oprogramowanie sterujące wspomaganiem elektrycznym (EPAS) sprawiło, że Mach 1 dysponuje najbardziej precyzyjnym układem kierowniczym spośród wszystkich Mustangów dostępnych na europejskim rynku.



Zdjęcie Ford Mustang Mach 1 /

Auto poznamy m.in. po 19-calowych aluminiowych obręczach kół. Limitowana edycja jest dostępna w zarezerwowanej dla modelu palecie ośmiu kolorów nadwozia oraz kombinacji pasów i kontrastujących linii, nawiązujących do charakterystycznego stylu Mach 1. Każdy Mustang Mach 1 posiada tabliczkę znamionową z indywidualnym, kolejnym numerem produkcji. Mustang Mach 1 wytwarza o 22 proc. większą siłę docisku aerodynamicznego niż Mustang GT. Mają na to wpływ: tylny dyfuzor, znany z Mustanga Shelby GT500, dostępnego w północnoamerykańskich salonach Forda, oraz dłuższa osłona podwozia, z żebrami kierującymi strumień powietrza chłodzącego na tarcze hamulcowe. Przedni splitter ukształtowano z myślą o zwiększaniu siły docisku i lepszej przyczepności przy dużych prędkościach, natomiast specjalny jednopłatowy tylny spojler dopasowano do właściwości elementów przedniej aerodynamiki, aby zapewnić idealną równowagę siły nośnej.



Zdjęcie Ford Mustang Mach 1 /

Mustang Mach 1 jest wyposażony w 460-konną wersję 5-litrowego, "aluminiowego" silnika benzynowego V8 Forda. Układ dolotu powietrza Open Air Induction System, kolektor dolotowy, przepustnice o średnicy 87 mm, zwiększające swobodny przepływ powietrza do silnika, wersja dzieli z modelem Mustang Shelby GT350 - dostępnym w salonach Forda w Ameryce Północnej. Udoskonalone "płuca" współpracują ze specjalnym oprogramowaniem modułu sterującego pracą układu napędowego oraz podwójnym wtryskiem paliwa, łączącym wysokociśnieniowy wtrysk bezpośredni i niskociśnieniowy wtrysk do kolektora, co zwiększa moment obrotowy przy niskich obrotach, pozwalając rozkręcać silnik do 7500 obr./min. Moc maksymalna jest osiągana przy 7500 obr/min, a maksymalny moment obrotowy 529 Nm przy 4600 obr/min. Dostrojony specjalnie dla Mach 1 aktywny układ wydechowy z zaworami kończą cztery końcówki wydechu o średnicy 4,5 cala, które dodatkowo wzmacniają niepowtarzalny dźwięk silnika V8.



Zdjęcie Ford Mustang Mach 1 /

Przypominamy, że pierwszy Mustang Mach 1 pojawił się na amerykańskim rynku w 1969 roku. Mach 1 pierwszej generacji ustanowił 295 rekordów prędkości i wytrzymałości na słonym jeziorze w Bonneville, a zespoły wyścigowe startujące w Mach 1 zdobyły mistrzostwo w klasyfikacji producentów amerykańskiego klubu SCCA w 1969 i 1970 roku. Od 1969 roku wyprodukowano ponad 300 000 egzemplarzy różnych generacji Mustanga Mach 1.