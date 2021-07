Ford F-150 Police Responder. Pościgowy pickup amerykańskiej drogówki

Ford opublikował właśnie nagrania z testów Departamentu Szeryfa Hrabstwa Los Angeles, a także wstępne wyniki testów policji stanu Michigan, w których uczestniczył nowy F-150 Police Responder - jedyny amerykański pick-up pościgowy. Co ciekawe, auto miało najlepsze czasy przyspieszenia do 100 i 160 km/h oraz najlepszy czas w jeździe na 1/4 mili spośród wszystkich pojazdów pościgowych, w tym również SUV-ów i sedanów.



Uzyskane w testach policji stanowej Michigan wstępne wyniki pokazują, że nowy F-150 Police Responder jest w stanie rozwinąć prędkość 100 km/h w czasie wynoszącym 5,4 s - o 1,2 sekundy szybciej niż poprzedni model i co najmniej 0,4 sekundy szybciej niż jakikolwiek inny testowany samochód! Czas przyspieszenia do 160 km/h wyniósł 13,1 sekundy i był o 3,7 sekundy krótszy niż jego poprzednika - przy okazji też o 0,8 sekundy lepszy od drugiego najlepszego pojazdu w teście. Agencja potwierdziła również, że obecny samochód rozwija 193 km/h prędkości maksymalnej, co oznacza wzrost o ponad 20 km/h.



Testy Departamentu Szeryfa Hrabstwa Los Angeles wykazały także, iż Ford F-150 Police Responder pokonuje ćwierć mili w zaledwie 14,4 sekundy, czyli o całą sekundę szybciej niż poprzedni model i 0,4 sekundy szybciej niż najbliższy mu konkurent. Głównymi czynnikami umożliwiającymi znaczną poprawę osiągów są: zwiększony moment obrotowy i nowy układ napędu 4×4 typu torque-on-demand. Dostrojony dla policji 3,5-litrowy silnik EcoBoost w nowym F-150 Police Responder generuje 680 Nm momentu obrotowego, a zatem więcej niż jakikolwiek inny policyjny pojazd pościgowy.



Dołączany napęd na cztery koła stale dostosowuje ilość momentu obrotowego przekazywanego do przednich lub tylnych kół, dopasowując się do warunków na drodze. System dołączanego na żądanie napędu na wszystkie koła poprawia również ogólną sprawność samochodu, umożliwiając uzyskiwanie większych prędkości pokonywania zakrętów. Zostało to zaprezentowane podczas 32-okrążeniowych testów dynamicznych prowadzonych zarówno przez policję stanu Michigan, jak i Departament Szeryfa Los Angeles.



F-150 Police Responder wykazał radykalną poprawę w stosunku do swojego poprzednika, skracając o 5,8 sekundy średni czas okrążenia podczas testów w Michigan i o 3,6 sekundy podczas testów w Los Angeles. Warto podkreślić także, iż protokoły testowe w Los Angeles nakazują dociążenie policyjnych pick-upów i SUV-ów o 180 kg ładunku. Okrążenia w testach dynamicznych odbywają się na krętych torach wyścigowych, a także w ciasnych miejskich uliczkach, aby symulować rzeczywiste warunki jazdy pościgowej.

F-150 Police Responder, wprowadzony w 2017 roku jako narzędzie służące ściganiu przestępców w każdym terenie, jest częścią najlepiej sprzedającej się gamy amerykańskich pojazdów policyjnych. Nowa ciężarówka jest zbudowana na zupełnie nowej platformie F-150 SuperCrew i oferuje największą zdolność holowania, ładowność i przestronność wnętrza spośród wszystkich pojazdów w policyjnej flocie. F-150 Police Responder jest montowany w Kansas City Assembly Plant w Claycomo w stanie Missouri i pojawi się na wyposażeniu amerykańskiej policji jesienią tego roku.