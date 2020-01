Fiat 500 i Panda z mikrohybrydowym napędem

Włosi rozpoczęli proces elektryfikacji gamy modelowej marki Fiat. W jego ramach, produkowany w Tychach, Fiat 500 otrzyma układ napędowy typu mild hybrid. Bliźniacze rozwiązanie trafi również do Pandy.

Zdjęcie Fiat 500 i Fiat Panda Hybrid /

Oba modele wyposażone będą w układ mild hybrid, na który składają się benzynowy, trzycylindrowy silnik FireFly o mocy 70 KM i napędzany paskiem alternator pełniący rolę rozrusznika (pracujący pod napięciem 12 Voltów). Benzynowy silnik o pojemności 1,0 l rozwija 70 KM (6000 obr./min) i dysponuje maksymalnym momentem obrotowym 92 Nm (przy 3500 obr/min). Głowica ma po dwa zawory na cylinder i pojedynczy wałek rozrządu z ciągłą zmianą faz rozrządu (rozrząd napędzany jest łańcuchem); kompaktowa komora spalania, kanały dolotowe "high-tumble" i zewnętrzny EGR zapewniają wyjątkowo wysoki stopień sprężania (12:1), co przekłada się na lepszą wydajność cieplną.

Reklama

System BSG (napędzany paskiem alternator z funkcją rozrusznika) jest zamontowany bezpośrednio na silniku i obsługiwany przez pasek, który napędza również mechanizmy pomocnicze. System pozwala na odzyskanie energii podczas hamowania i zwalniania oraz przechowywanie jej w akumulatorze litowym o pojemności 11 Ah. Sam alternator generuje do 3,6 kW mocy, która służy do uruchamiania silnika spalinowego w trybie Stop&Start i wspomagania go w czasie przyspieszania.

Dzięki tej technologii, silnik spalinowy wyłącza się przy prędkościach poniżej 30 km/h. W tym trybie akumulator litowy zasila wszystkie funkcje, zapewniając kierowcy pełną kontrolę nad pojazdem.

Zdjęcie Fiat 500 i Fiat Panda Hybrid /

Układ mild hybrid najnowszej Pandy i 500 Hybrid Launch Edition zestawiony jest z najnowszą wersją ręcznej, sześciostopniowej, skrzyni biegów C514 (o obniżonym tarciu wewnętrznym, z wydłużonym przełożeniem 6. biegu).

W porównaniu do klasycznej, spalinowej wersji 1.2 l Fire o mocy 69 KM, układ mild hybrid - przynajmniej w założeniach - zredukuje zużycie paliwa, zmniejszając w ten sposób emisję CO2, nawet o 30 proc.

Zdjęcie Oznaczenie wersji hybrydowej /

Nowe modele poznamy po napisie "Hybrid" umieszczonym na tyle samochodu oraz logo w kształcie litery "H" na środkowym słupku.