Elektryczny Citroen w cenie Dacii. Francuska nowość pozamiata w Europie?

Spis treści: 01 Citroen e-C3 to pogromca Dacii?

02 320 km na jednym ładowaniu i szybkie uzupełnianie energii

03 Najwięcej miejsca w swojej klasie

04 Przemyślane i dobrze wykonane wnętrze

05 "Podróż, jak na latającym dywanie"

06 Citroen e-C3. Ceny w Polsce i dostępność.

Citroen rzuca rękawice europejskiemu rynkowi elektrycznych samochodów miejskich. Wraz z premierą Citroena C3 czwartej generacji, francuska marka zaprezentowała jego wariant elektryczny, który ma sporą szansę stać się prawdziwym bestsellerem w swoim segmencie. Niektórzy porównują go nawet do kultowego modelu 2CV. Co jest w nim takiego zaskakującego, że zrównuje się go z samochodem, który w pewnym sensie zrewolucjonizował motoryzację?

Citroen e-C3 to pogromca Dacii?

Nie będziemy trzymać w niepewności - przede wszystkim chodzi o cenę. Citroen dumnie podkreśla, że zdecydował się podjąć znaczące działania na rzecz powszechnej dostępności pojazdów bateryjnych. Tym samym zaprojektowany i wyprodukowany w Europie e-C3 ma być pierwszym tak bogato wyposażonym, komfortowym i wydajnym elektrycznym hatchbackiem z segmentu B, dostępnym w cenie poniżej 25 tys. euro. Konkretnie mowa tu o kwocie 23 tys. euro. W Polsce model ten w swoim bazowym wariancie został wyceniony na 110 tys. zł. To porównawczo z najtańszym obecnie elektrykiem w naszym kraju - Dacią Spring, której koszt zakupu rozpoczyna kwota 106 900 zł. To, co jednak oferuje Citroen znacząco przewyższa możliwości wspomnianego konkurenta.

Zdjęcie 320 km na jednym ładowaniu i szybkie uzupełnianie energii / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

320 km na jednym ładowaniu i szybkie uzupełnianie energii

No właśnie, co zatem otrzymujemy w tej cenie? Przede wszystkim wspomnianą już nowa platformę, która wykorzystuje akumulator LFP (litowo-żelazowo-fosforanowy) o pojemności 44 kWh, zapewniający zasięg do 320 km wg WLTP. To sporo, zwłaszcza że w przypadku konkurencyjnej Dacii odległość jaką pokonamy na jednym ładowaniu to zaledwie 230 km. e-C3 dysponuje także funkcją szybkiego ładowania prądem stałym o mocy 100 kW, co umożliwia przejście od 20 do 80 procent pojemności w zaledwie 26 minut.

Citroen e-C3. Dane techniczne i osiągi Napęd elektryczny Pojemność akumulatora 44 kWh Moc 113 KM Prędkość maksymalna 135 km/h Przyspieszenie od 0 do 100 km/h ok. 11 sekund Zasięg na jednym ładowaniu (WLTP) 320 km

Zdjęcie 113 KM i zasięg ok. 320 km. Nie tak źle! / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Najwięcej miejsca w swojej klasie

Architektura modelu przełożyła się także na sporo miejsca wewnątrz pojazdu. e-C3 jest bowiem wyraźnie przestronniejszy od swojego poprzednika i to pomimo tego, że pojazd jest od niego tylko o 19 mm dłuższy i o 6 mm szerszy. W przednim rzędzie siedzeń zarówno kierowca, jak i pasażer nie powinni narzekać na brak komfortu - jest go dosyć nawet dla wyższych osób. Także po zajęciu miejsca na tylnej kanapie nie ma tragedii, a odległość od siedziska do oparć przednich foteli kształtuje się na poziomie sporo większego T-Roca. Przy wysokości 1,57 m nowy model zapewnia pasażerom siedzącym z przodu o 30 mm więcej miejsca nad głową, co przekłada się na wyraźnie wyższą pozycję za kierownicą. To spory plus.

Zdjęcie Z przodu zarówno kierowca, jak i pasażer nie powinni narzekać na brak komfortu / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Przemyślane i dobrze wykonane wnętrze

Mocnym punktem pojazdu jest także jego praktyczność. We wnętrzu nowego e-C3 znajdziemy sporo przemyślanych schowków - zarówno w panelach drzwi, konsoli środkowej, jak i pod środkowym podłokietnikiem. Nie zabrakło także ładowarki indukcyjnej. Bagażnik o pojemności 310 litrów za tylnymi siedzeniami jest wystarczająco duży, aby pomieścić torby z zakupami lub mniejsze walizki.

Wrażenie robi także jakość wykorzystanych materiałów oraz ich spasowanie. Chociaż sprawne oko dosyć szybko wypatrzy sporo twardych plastików oraz "ukochane" przez wszystkich dekory "piano black", to obszyta przyjemnym w dotyku materiałem deska rozdzielcza, nadaje wnętrzu przytulności. Na plus wypada także obszyta skóropodobnym materiałem, dwuramienna kierownica oraz fotele, które są nie tylko dobrze wyprofilowane, ale także zostały wyłożone miękką gąbką.

Zdjęcie Wygodne fotele Citroena e-C3 to spory plus / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Nowością jest brak tradycyjnego zestawu wskaźników w górnej części panelu przedniego. W nowym, elektrycznym modelu po raz pierwszy zastosowano wyświetlacz, podobny do tego stosowanego w pojazdach marki Peugeot. Na kokpicie znalazło się także miejsce dla kilku fizycznych przycisków (np. od klimatyzacji), a pośrodku panelu przedniego znajduje się kolorowy ekran systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 10,25 cala. Umożliwia on m.in. dostęp do aplikacji oferowanych w ramach subskrypcji usług mobilnych, w tym oprogramowania Citroen e-ROUTES, ułatwiającego planowanie trasy i monitorowania naładowania akumulatora i danych dotyczących sieci punktów ładowania w czasie rzeczywistym.

Zdjęcie Na deskę trafił ekran systemu informacyjno-rozrywkowego o przekątnej 10,25 cala / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

"Podróż, jak na latającym dywanie"

Także sama jazda nowym Citroenem ma być zaskakująco przyjemna. Francuski producent zachwala nawet, że przypomina ona "podróż na latającym dywanie". Wrażenie ma to zostać uzyskane za sprawą opracowanego na nowo zawieszenia, które bazuje na progresywnych ogranicznikach hydraulicznych. System ten ma działać dwuetapowo. Gdy na zawieszenie oddziałują duże siły, sprężyna i amortyzator współpracują z ogranicznikami hydraulicznymi, aby stopniowo spowalniać ruch i niwelować wstrząsy przy skrajnych odchyleniach. Przyznajemy, że brzmi to ciekawie, a na przedstawionej prezentacji rozwiązanie to robiło niemałe wrażenie. Na osobiste przekonanie się, co do powyższych zapewnień przyjdzie jednak pora podczas pierwszych jazd.

Zdjęcie Zawieszenie nowości bazujena progresywnych ogranicznikach hydraulicznych / Krzysztof Mocek / INTERIA.PL

Citroen e-C3. Ceny w Polsce i dostępność.

Francuska nowość jest już dostępna w zamówieniach. Pierwsze egzemplarze powinny trafić do klientów już w pierwszym kwartale 2024 roku. Jak wspomnieliśmy wcześniej - w Polsce ceny niewielkiego elektryka rozpoczynają się od 110 tys. zł za wersję You, która w standardzie posiada m.in. czujniki parkowania, tempomat, a także światła w technologii LED. Wariant Max z automatyczną klimatyzacją, 17-calowymi felgami i m.in. dwukolorowym nadwoziem będzie dostępny od 132 tys. zł. To wciąż niewiele jak na pełnoprawnego elektryka. Co ciekawe - od 2025 roku na wybranych rynkach ma zadebiutować jeszcze tańsza wersja modelu. Ta jednak zostanie pozbawiona większości wyposażenia, w tym dotykowego wyświetlacza oraz radia. Będzie za to wbudowany uchwyt na własnego smartfona.