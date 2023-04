Dwa nowe elektryczne modele Toyoty. Ale nie dla Europy

Spis treści: 01 Dwa nowe elektryczne modele Toyoty dla Chin

02 Toyota bZ Sport Crossover Concept

03 Toyota bz FlexSpace Concept

Toyota to chyba jedyny koncern, który rozwija równoległe wszystkie możliwe typy napędów: spalinowe, hybrydowe (w tym plug-in), a także elektryczne i wodorowe. Do niedawna samochody elektryczne wydawały się być traktowane po macoszemu, ale nowy prezes Toyoty już zapowiedział, że to się zmieni.

Dwa nowe elektryczne modele Toyoty dla Chin

Na razie w Europie Toyota sprzedaje tylko jeden model bateryjny - crossovera BZ4X, dodatkowo w Chinach można kupić jeszcze sedana bZ3. Jak na największego producenta samochodów na świecie to bardzo skromna oferta. Ale to już wkrótce zmieni - dwa nowe modele pokazane w Szanghaju, bZ Sport Crossover Concept i bZ FlexSpace Concept stanowią zapowiedź dwóch produkcyjnych samochodów, które mają pojawić się w salonach Toyoty w Chinach w 2024 roku.

Co ciekawe, zostały one opracowane przez dwie różne spółki joint-venture Toyoty w Chinach.

Toyota bZ Sport Crossover Concept

Toyota bZ Sport Crossover Concept to działo firmy BYD Toyota EV Technology, która została założona przez spółkę joint-venture Toyoty i FAW oraz BYD. Wersja produkcyjna ma zostać opracowana przez FAW Toyota Motor i być może będzie miała napęd BYD. Samochód to crossover, który ma być skierowany do młodych ludzi, z minimalistycznym wnętrzem.

Toyota bz FlexSpace Concept

Z kolei Toyota bz FlexSpace Concept została zbudowana przez spółkę joint-venture GAC Toyota i ta firma będzie odpowiedzialna za przygotowanie wersji produkcyjnej i uruchomienie produkcji. O samochodzie wiemy na razie, nie wiele, producent zapewnia, że w aucie ma być tak przytulnie, jak w domu.

Oba nowe modele elektryczne mają trafić do sprzedaży w Chinach w przyszłym roku i mają stanowić początek elektrycznej ofensywny Toyoty w Państwie Środka. W jej ramach do 2026 roku zadebiutować ma w sumie dziesięć nowych pojazdów bateryjnych.



