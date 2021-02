DS 4 powraca w nowej odsłonie i nadal jest hatchbackiem

Wbrew panującej modzie, według której szanse na sukces mają głównie SUVy, francuska marka zdecydowała się nie zmieniać radykalnie koncepcji na swój kompaktowy model.

Zdjęcie DS 4 /

DS zarówno w segmencie B jak i w klasie średniej, postanowił jakiś czas temu wymienić hatchbacki na SUVy. Na podobny ruch nie zdecydował się jednak wobec kompaktowego DS 4, które tak jak poprzednik jest stosunkowo dużym hatchbackiem. Auto mierzy 4,4 m długości, 1,83 m szerokości oraz jest wysokie na 1,47 m. Ma raczej masywną sylwetkę, czego dowodem jest fakt, iż widoczne na zdjęciach 20-calowe felgi, wcale nie wyglądają na zbyt duże. Warto przy tym zwrócić uwagę, że w przeciwieństwie do poprzednika, klamka w tylnych drzwiach nie jest ukryta, a szyba w nich jest opuszczana.

Stylistycznie auto podąża szlakiem innych współczesnych modeli DS i podobnie jest we wnętrzu. Tradycyjnie dominują tu kształty nawiązujące do diamentu oraz dużo skórzanych obić. Co ciekawe, wbrew obecnym trendom (i temu co znamy z innych DSów), centralny ekran jest wkomponowany w deskę rozdzielczą. Nowością jest także niewielki przełącznik pełniący rolę wybieraka skrzyni biegów (manualna nie będzie dostępna) oraz umieszczony przed nią tablet.

Jednym z najciekawszych elementów wyposażenia nowego DS 4, jest bez wątpienia wielki wyświetlacz head up o przekątnej 21 cali i wykorzystujący rozszerzoną rzeczywistość. Na pokładzie znajdziemy także nagłośnienie Focal o mocy 690 W, oczyszczacz powietrza oraz zestaw systemów asystujących kierowcy, pozwalający na częściowo autonomiczną jazdę (poziom 2).



Zdjęcie DS 4 /

Pod maskę nowego DSa trafiły dobrze znane z innych modeli koncernu PSA silniki. Do wyboru będą benzyniaki z rodziny PureTech o mocach 130 KM (1,2 l), 180 i 225 KM (1,6 l). Diesel pojawi się tylko jeden - 1.5 BlueHDi 130 KM. Zamiast 2-litrowego diesla (wycofywanego ze wszystkich modeli koncernu z uwagi na politykę unijną) dostępna będzie hybryda plug-in o mocy 225 KM, mogąca przejechać do 50 km na prądzie.

Zdjęcie DS 4 /

DS 4 ma wejść do sprzedaży w czwartym kwartale 2021 roku.