Debiutuje Ford E-Tourneo Courier. To nowy kompakt na każdą okazję

Najnowszy model Forda doczekał się premiery podczas wydarzenia “Bring On Tomorrow Live", w którego trakcie producent spod znaku niebieskiego owalu pokazał, w jaką stronę to wszystko zmierza. Chcąc zastąpić sporą dziurę w gamie modelowej, po tym jak znikną z niej trzy lubiane modele, zaprezentowano... bardzo praktycznego kombivana, który nie jest SUV-em, ale do takiego się upodabnia - wskazują na to chociażby napompowane nadkola i plastikowe osłony.

Nowy Ford E-Tourneo Courier - co wiemy?

W momencie premiery o samym samochodzie tak naprawdę nie wiemy zbyt wiele. Nie wiemy jaką będzie miał baterię albo ile przejedzie na jednym ładowaniu - a to dobrze byłoby wiedzieć. Wiemy natomiast, że będzie napędzany przez silnik elektryczny o mocy 136 KM (100 kW), jak również to, że będzie można go ładować z mocą do 11 kW prądem zmiennym (AC) lub z mocą do 100 kW prądem stałym (DC).

Ford E-Tourneo Courier to nie SUV, ale może się spodobać

Czyżby moda na SUV-y przemijała? Tymi autami klienci jeszcze długo się nie znudzą, ale zdaniem Forda w przyszłości nie tylko nimi będziemy chcieli jeździć. Nowy E-Tourneo Courier, jak zresztą widać, nie jest SUV-em (Sport Utility Vehicle, tylko - jak określił to producent - MAV-em (Multi-Activity Vehicle). Jest więc autem, które podobnie jak miejski hatchback czy kombi, ostatecznie pomieści 5 osób, ale w przeciwieństwie do nich pomieści również sporo bagażu, nie jest ciasnawe i nie wystraszy się po zjechaniu z asfaltu.

Nowy model będzie też wyposażony we wszystkie dobra, które cenią sobie klienci. Mowa tu m.in. o cyfrowych wskaźnikach, nowym systemie multimedialnym SYNC 4 z bezprzewodowym Apple CarPlay i Android Auto. Będzie też spory ekran systemu info-rozrywki, indukcyjna ładowarka i bezprzewodowe aktualizacje.

Nowy Ford E-Tourneo Courier doczeka się wersji spalinowej

Produkcja elektrycznej odmiany wystartuje od drugiej połowy 2024 roku w Krajowie (Rumunia), w tym samym zakładzie, gdzie powstaje obecnie Puma, która do 2024 roku doczeka się także bezemisyjnej odmiany. Znacznie wcześniej, bo jeszcze w tym roku, na linię produkcyjną trafią benzynowe odmiany nowego Forda Tourneo Courier napędzane litrowym silnikiem EcoBoost o mocy 125 KM.

