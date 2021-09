Dacia Jogger to terenowe kombi dla dużej rodziny

Pierwsza jazda Dacia Duster - moc drobnych zmian

Jogger to zupełnie nowy model, choć jest de facto następcą Logana MCV pierwszej generacji, który był swego rodzaju połączeniem klasycznego kombi oraz kombivana, oferując bardzo przestronne, siedmioosobowe wnętrze, pomimo niewielkiej długości. Jogger również nie jest przesadnie duży - mając 4547 mm długości, jest krótszy od wielu kompaktowych kombi. Jego szerokość natomiast to 1784 mm.

Wrażenie robi dopiero wysokość wynosząca 1632 mm oraz rozstaw osi mierzący aż 2897 mm! To zapowiedź naprawdę sporej przestrzeni we wnętrzu. Zanim tam jednak zajrzymy, warto zwrócić też uwagę na prześwit. 200 mm to wartość, jaką nie może pochwalić się niejeden SUV. Jogger nie będzie miał oczywiście napędu na cztery koła, ale jako środek transportu po nierównych i nieutwardzonych drogach, powinien sprawdzić się świetnie.



Reklama

Dacia Jogger 1 / 8 Dacia Jogger Źródło: udostępnij

Samo wnętrze nie zaskakuje z pewnością projektem deski rozdzielczej, ponieważ została ona przeniesiona bezpośrednio z nowego Logana oraz Sandero. Znacznie ciekawsze są jego możliwości transportowe, ale w kwestii przestronności trudno się wypowiadać, bez uprzedniego zajęcia miejsca w aucie. Odnotujmy jedynie zapewnienia Dacii, że pasażerowie trzeciego rzędu siedzeń mają 855 mm miejsca nad głowami oraz 127 mm na kolana, co mieści się w czołówce aut siedmioosobowych i ma wystarczać nawet do przewiezienia dorosłych pasażerów.



Zdjęcie Dacia Jogger /

Dacia Jogger będzie dostępna też w wersji pięcioosobowej, która może pochwalić się bagażnikiem o pojemności 708 l. W przypadku konfiguracji z trzema rzędami siedzeń jest to tylko 160 l, a po złożeniu dwóch ostatnich miejsc 565 l. Podróżując tylko we dwoje można liczyć natomiast na 1819 l przestrzeni ładunkowej.

Bez wątpienia bestsellerem na naszym rynku będzie dobrze znana odmiana TCe 100 z fabryczną instalacją LPG. Szczególnie atrakcyjna, ponieważ Dacia stosuje teraz zbiornik o pojemności 50 l oraz pełną integrację z samochodem - przełączanie się między gazem i benzyną odbywa się za pomocą fabrycznego przełącznika, a komputer pokładowy podaje dokładny poziom gazu oraz przelicza wszystkie parametry dla obu rodzajów paliwa, takie jak średnie spalanie oraz zasięg.



Zdjęcie Dacia Jogger /

Alternatywą będzie nowa jednostka TCe 110, która bazuje nadal na dobrze znanym, 3-cylindrowym silniku 1.0. O wiele ciekawszą informacją jest to, że Joggera kupimy także jako... hybrydę! Tak, również Dacia zaczyna iść w zelektryfikowane układy napędowe. Auto wykorzysta wolnossący silnik benzynowy 1,6 l oraz dwa silniki elektryczne - jeden napędzający koła, a drugi pełniący rolę rozrusznika zintegrowanego z alternatorem. Bateria będzie miała pojemność 1,2 kWh, więc w trybie elektrycznym pokonamy tylko krótkie dystanse. Dacia nie podaje więcej szczegółów dotyczących tego napędu, ale jak łatwo się domyślić, będzie on zapożyczony z Clio, gdzie rozwija 140 KM oraz 144 Nm. Hybrydowy Jogger pojawi się w sprzedaży jednak dopiero w 2023 roku, więc nie można wykluczyć, że do tego czasu zostaną wprowadzone jakieś zmiany w układzie napędowym.

Dacia Jogger pojawi się w salonach w lutym 2022 roku, ale zamówienia będzie można składać już w listopadzie bieżącego roku.