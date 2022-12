Citroen C4 X jest przestronny i wygodny. A czy ma jakieś wady?

Spis treści: 01 Citroen C4 X - stylistycznie kawał dobrej roboty

02 W kabinie Citroena C4 X jest wygodnie i przestronnie

03 Wersje wyposażeniowe Citroena C4 X

04 Citroen C4 X - silniki

05 Citroen C4 X prezentuje się ciekawie. Ale czy nie jest za słaby?

Citroen C4 X został zaprezentowany pod koniec czerwca tego roku. Teraz zaś odbyła się polska premiera tego, pozycjonowanego między modelem C4 i C5 X, modelu.

Citroen C4 X - stylistycznie kawał dobrej roboty

Trzeba przyznać, że styliści Citroena wykonali kawał dobrej roboty. C4 X prezentuje się fantastycznie. Mimo, że smukła sylwetka kojarzy się bardziej z sedanem, a duże koła, sporych rozmiarów nadkola i wysoki prześwit dodają charakteru SUV-a, to całość jest bardzo spójna.

Linie nadwozia są poprowadzone w taki sposób, by auto stawiało jak najmniejszy opór aerodynamiczny. Ciekawostką są tylne światła, które mają w sobie dwa "szewrony" układające się w obrócone logo marki.

W kabinie Citroena C4 X jest wygodnie i przestronnie

Citroen C4 X nie tylko dobrze wygląda, ale jest również bardzo wygodny. Można wręcz stwierdzić, że perfekcyjnie wpisuje się w stereotyp francuskiego (czyli wygodnego) auta. Kiedy już siądziemy w fotelu, z pewnością będziemy mogli przejechać wiele kilometrów bez uskarżania się na ból pleców. To m.in. efekt użycia w fotelach pianki o zwiększonej gęstości, pogrubionej dodatkowo o 15 mm (względem C4).

Citroen C4 X ma 4,6 m długości, 1,8 m szerokości (z lusterkami - nieco ponad 2,03 m) i delikatnie powyżej 1,52 m wysokości. To w naturalny sposób przekłada się na ilość miejsca. Nie można narzekać na jego brak niezależnie od tego, czy siedzimy z przodu, czy z tyłu. Nie będzie też problemu z dopasowaniem odpowiedniej pozycji za kierownicą, fotel można regulować na wielu płaszczyznach. Nieco kwadratowa kierownica bardzo dobrze leży w dłoniach. Warto też zwrócić uwagę na wykończenie, materiały są przyjemne w dotyku.

Zdjęcie Zarówno z przodu, jak i z tyłu podróżujący Citroenem nie mogą narzekać na brak miejsca. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Multimedia możemy obsługiwać za pomocą 10-calowego ekranu dotykowego. Sam interfejs nazywa się My Citroen Drive Plus i jest w konfigurowalny za pomocą systemu widgetów. Felefon możemy sparować z autem bezprzewodowo zarówno za pośrednictwem Apple Car Play, jak i Android Auto.

Warto też zwrócić uwagę na pojemność bagażnika. Bagażnik w Citroenie C4 X oferuje 510 litrów pojemności, ale można ją powiększyć niemal trzykrotnie, do 1 360 litrów, składając tylną kanapę. Funkcjonalność ogranicza nieco dość niewielki otwór ładunkowy.

Zdjęcie Bagażnik w Citroenie C4 X oferuje 510 l pojemności. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Wersje wyposażeniowe Citroena C4 X

Citroen C4 X oferowany jest kilku wersjach wyposażenia. W najtańszej Feel (od 106 100 zł brutto) znajdziemy m.in.:

10-calowy ekran dotykowy

automatyczną klimatyzację

zawieszenie z ogranicznikami hydraulicznymi

reflektory LED

Odmiana Feel Pack (od 121 400 zł brutto) oprócz wyposażenia z poprzedniej wersji obejmuje także m.in.:

fotele Advanced Comfort

18-calowe felgi aluminiowe

kamerę cofania

składane lusterka

W wersji Shine (od 131 350 zł brutto) pojawiają się ponadto:

wyświetlacz Head Up

system ADML (dostęp i uruchomienie auta bez kluczyka)

panoramiczna kamera cofania 180 stopni

Najwyżej w gamie wyposażeniowej C4 X stoi odmiana Shine Pack (od 135 850 zł brutto). Dodatkowo oferuje ona:

system Highway Driver Assist (systemy jazdy autonomicznej)

tapicerkę Alcantara

podgrzewane fotele

Citroen C4 X - silniki

Samochód oferowany jest w kilku odmianach silnikowych. Trzycylindrowy benzynowy silnik o pojemności 1,2 l oferowany jest w dwóch wersjach. W pierwszej samochód dysponuje mocą 100 KM, a motor współpracuje 6-biegową skrzynią manualną. Koszt tej wersji to co najmniej 106 100 złotych brutto.

Druga odmiana benzyniaka (jej ceny zaczynają się od 121 400 zł) generuje 130 KM i jest sprzęgnięta z automatem o 8 przełożeniach. Jeśli ktoś chce zdecydować się na diesla, również ma taką możliwość. Jednostka o pojemności 1,5 l posiada moc 130 KM i podobnie jak mocniejszy benzyniak współpracuje z 8-biegowym automatem. Chętni na silnik Diesla muszą liczyć się z wydatkiem rzędu minimum 129 900 złotych.

Citroen C4 X 1 / 18 Citroen C4 X Źródło: INTERIA.PL Autor: Maciej Olesiuk udostępnij

Citroen C4 X dostępny jest również w wersji elektrycznej nazwanej e-C4 X. Samochód posiada akumulator o pojemności 50 kWh i silnik o mocy 136 KM, który rozpędza auto do 100 km/h w 9,5 sekundy. Prędkość maksymalna jest ograniczona do 150 km/h. Zasięg, mierzony wg WLTP, to 360 km, w praktyce będzie wynosił około 300 km (w zależności m.in. od warunków atmosferycznych).

Przy ładowaniu prądem stałym o napięciu 100 kW, akumulator zostanie naładowany do 80 proc. w pół godziny, a po 10 min takiego ładowania nasz zasięg ma wynosić już 100 km. Ceny wersji elektrycznej startują od 177 700 złotych brutto.

Zdjęcie W wersji elektrycznej Citroen C4 X dysponuje mocą 136 KM. / Maciej Olesiuk / INTERIA.PL

Citroen C4 X prezentuje się ciekawie. Ale czy nie jest za słaby?

Citroen C4 X to zdecydowanie auto, które ma zadatki, by zamieszać na rynku. Potencjalnego klienta z pewnością przyciągnie świetnym wyglądem, przestronnością i wygodą.

Citroen e-C4 X 1 / 22 Citroen e-C4 X Źródło: INTERIA.PL Autor: Maciej Olesiuk udostępnij

Uwagi można mieć tylko do silników. 130 KM w najmocniejszej wersji nie brzmi zachęcająco, biorąc pod uwagę, że mówimy o aucie o sporych rozmiarach. Czy moc będzie wystarczająca przekonamy się już wkrótce, podczas testów tego modelu.

