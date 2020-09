BMW serii 4 Convertible zaprezentowane

Po długo wyczekiwanej "eMce" przyszła pora na wersję z otwartym nadwoziem. BMW zaprezentowało właśnie nową serię 4 w wersji kabriolet.

BMW serii 4 convertible mierzy 4768 mm długości, 1852 mm szerokości i 1384 mm wysokości (z zamkniętym dachem). Oznacza to, że nowy model jest aż o 128 mm dłuższy i o 27 mm szerszy od poprzednika. O 41 mm - do 2851 mm - wydłużył się też rozstaw osi.

Wzorem coupe kabriolet otrzymał charakterystyczne przewymiarowane "nerki" osłony chłodnicy, które w tym przypadku wykończone są chromowaną obwódką. Same wloty powietrza również otrzymały chromowane centki podkreślające kratownicową strukturę.



Podobać mogą się kształty tylnej części auta. Oprócz poszerzeń błotników znajdziemy tu m.in. wkomponowany w zderzak dyfuzor z dwiema końcówkami układu wydechowego czy wpisane w szczyt tylnej klapy subtelne trzecie światło stopu. Standardowo auto wyposażone jest w oświetlenie LED. Opcja to m.in. laserowe reflektory projekcyjne o zasięgu 550 metrów.



Zgodnie z tradycją auto oferowane jest z miękkim dachem. Za jego składanie odpowiada system silników elektrycznych. By cieszyć się jazda pod gołym niebem wystarczy 18 sekund. Transformacja może odbywać się w czasie jazdy z prędkością do 50 km/h. Złożony dach chowa się do bagażnika ograniczając jego pojemność do 300 l. Przy zamkniętym dachu kufer mieści pakunki o objętości do 385 l.

Podstawowa odmiana - BMW 420i Convertible - napędzana jest czterocylindrowym silnikiem o pojemności 2,0 l. Jednostka rozwija 184 KM i 300 Nm i w standardzie oferowana jest z ośmiostopniowym automatem (steptronic). Auto w takiej konfiguracji przyspiesza do 100 km/h w 8,2 s i osiąga prędkość maksymalną 236 km/h. W ofercie jest również wzmocniona odmiana tej jednostki - model BMW 430 i Convertible - osiągający 258 KM i 400 Nm. Tak skonfigurwane auto przyspiesza do 100 km/h w 6,2 s i osiąga 250 km/h.



W cenniku ostało się też wysokoprężne BMW 420d Convertible o pojemności 2,0 l (190 KM i 400 Nm). Ten zapewnia sprint do 100 km/h w 7,6 s i prędkość maksymalną 236 km/h. W tym przypadku standardem (oprócz ośmiostopniowego steptronica) jest też system mild-hybrid z alternatorem pełniącym funkcję rozrusznika i 48-voltową instalacją elektryczną.



Topowa wersja napędowa to oczywiście BMW M440i xDrive Convertible z sześciocylindrowym, rzędowym silnikiem o pojemności 3,0 l. W jej przypadku kierowca ma do dyspozycji 374 KM i 500 Nm. Sprint do 100 km/h trwa 4,9 s, prędkość maksymalna to ograniczone elektronicznie 250 km/h.