BMW M5 po kuracji odmładzającej

W ramach modernizacji M5 i M5 Competition, BMW nie zdecydowało się na wykrzesanie jeszcze więcej mocy z podwójnie doładowanego V8, ale poza tym zmian jest całkiem sporo.

Uwagę zwraca między innymi wyraźnie zmieniony pas przedni. Zwężające się w stronę atrapy chłodnicy światła w kształcie litery L uzupełniają nowo zaprojektowane diodowe reflektory. Nowa opcja BMW Individual Shadow Line nadaje im dodatkowy ciemny akcent. Z kolei zmieniona atrapa chłodnicy poprowadzona jest nieco niżej, a chromowana, jednoczęściowa teraz ramka otacza obie nerki z charakterystycznymi dla M podwójnymi listwami i znaczkiem M. Nowy pas przedni ma też bardziej wyrazisty kształt i większe boczne wloty powietrza, zaś duży centralny wlot powietrza ma kształt sześciokąta i mieści chłodnicę oleju oraz radar tempomatu.



Z kolei tylne diodowe lampy są teraz trójwymiarowo uformowane, a ich wzór stanowi nową interpretację typowego dla BMW kształtu L. Ponadto przeprojektowano zderzak, dodano czarne wstawki (na przykład wokół reflektorów) i zastosowane nowe końcówki wydechu.



Nowością są także kolory - szary Brands Hatch i czerwony Motegi metalizowany oraz lakiery BMW Individual: niebieski tanzanit II metalizowany, czerwony awenturyn II metalizowany i matowy mroźny bazalt metalizowany. Z kolei szampański kwarc metalizowany jest teraz oferowany jako szary alwit metalizowany. Całość można uzupełnić o opcjonalne, znane z BMW M8, 20-calowe frezowane obręcze kół M Double Spoke w kolorze Orbit Grey.

We wnętrzu natomiast najważniejszą zmianą jest zastosowanie większego ekranu centralnego, który urósł z 10,25 do 12,3 cala. Dostępna jest także nowa skórzana tapicerka. Z kolei zmieniona koncepcja obsługi z dwoma przyciskami na konsoli środkowej zaczerpnięta została z modelu M8. Przycisk M Mode pozwala na szybkie przełączanie pomiędzy ustawieniami ROAD i SPORT, natomiast przełącznik Setup prowadzi bezpośrednio do menu na monitorze centralnym, gdzie można indywidualnie konfigurować opcje napędu i zawieszenia. BMW M5 Competition ma również tryb TRACK, który zapewnia purystyczne wrażenia z jazdy na torze wyścigowym.

Zmodernizowane M5 otrzymało także nowe amortyzatory, które zapożyczono z M8 Gran Coupé, oraz nowe zestrojenie układu jezdnego. Ma to zapewnić zarówno lepsze prowadzenie, szczególnie podczas wykorzystywania pełni możliwości, a jednocześnie poprawić komfort jazdy. BMW M5 Competition jest w porównaniu z M5 o 7 mm niższe i ma specyficzne modyfikacje zawieszenia. W standardowych hamulcach M z pływającymi tarczami zaciski lakierowane na niebiesko są teraz dostępne również w błyszczącym kolorze czarnym lub czerwonym.

Tak jak wspomnieliśmy na początku, zmian nie wprowadzono pod maską. Oznacza to, że podwójnie doładowane V8 o pojemności 4,4 l generuje 600 KM i pozwala na sprint do 100 km/h w 3,4 s, a do 200 km/h w 11,1 s. W przypadku M5 Competition otrzymujemy do dyspozycji 625 KM, co skraca przyspieszenie do 100 km/h o 0,1 s , a do 200 km/h o 0,3 s. Tak jak dotychczas 8-biegowa skrzynia przekazuje moc na wszystkie koła, ale dostępny jest tryb 2WD, w którym cała moc trafia wyłącznie na tylne koła.