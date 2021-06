BMW i4 zaprezentowane. Zobacz pierwszą elektryczną eMkę!

BMW zaprezentowało właśnie pierwszy w pełni elektryczny model i4. Samochód oferowany będzie również w odmianie sygnowanej znakiem BMW Motorsport.

Auto przedstawiane jest jako czterodrzwiowe coupe "z płynną linia dachu, czterema drzwiami z bezramkowymi szybami i dużą klapą tylną". Ta ostatnia standardowo oferowana jest z elektrycznym mechanizmem zamykania. Karoseria mierzy 4783 mm długości, 1852 mm szerokości i 1448 mm wysokości. Bagażnik mieści od 470 do nawet 1290 l.

BMW i4 bazuje na modułowej architekturze pojazdu, którą od początku zaprojektowano z myślą o napędzie elektrycznym. Efektem są m.in. duży rozstaw osi (2856 mm) i szeroki rozstaw kół. Dla uzyskania jak najwyższej sztywności karoserii zastosowano m.in. aluminiową płytę wzmacniającą i ramę zawieszenia przedniego trwale połączone z obudową akumulatora wysokonapięciowego.



W zawieszeniu znajdziemy m.in. oś przednią z dwuprzegubowymi kolumnami resorującymi i pięciowahaczową oś tylną. Standard obejmuje m.in. pneumatyczne elementy resorujące tylnych kół. Topowa odmiana - BMW i4 M50 wyposażona jest w adaptacyjny układ jezdny M, adaptacyjny sportowy układ kierowniczy, sportowy układ hamulcowy M oraz opcjonalnie w obręcze kół M ze stopów lekkich w rozmiarze do 20 cali.



Samochód oferowany będzie w dwóch wersjach napędowych. Podstawowa to BMW i4 eDrive40 (o mocy 250 kW/340 KM), z napędem na tylne koła i zasięgiem do 590 kilometrów. Dla bardziej wymagających przewidziano usportowiony wariant BMW i4 M5, czyli pierwszy całkowicie elektryczny samochód BMW M GmbH.



W tej odmianie auto osiąga moc 400 kW (544 KM) i może pochwalić się zasięgiem do 510 km. Standard obejmuje m.in. napęd na wszystkie koła. W BMW i4 M50 znajdziemy dwa silniki elektryczne (po jednym na oś). Cały układ napędowy oferuje maksymalny moment obrotowy na poziomie 795 Nm. Efektem jest przyspieszenie od zera do 100 km/h w 3,9 s i prędkość maksymalna 225 km/h.



W przypadku słabszego BMW i4 eDrive40 (jeden silnik elektryczny 430 Nm i napęd na tylną oś) sprint do 100 km/h trwa 5,9 s. Prędkość maksymalna to - ograniczone elektronicznie - 190 km/h.



Niezależnie od wersji umieszczony w podłodze akumulator ma pojemność 83,9 kWh. Producent chwali się kompaktowymi rozmiarami baterii (wysokość zaledwie 110 mm) i środkiem ciężkości o 53 milimetrów niższym niż w BMW serii 3. Zintegrowana jednostka ładująca umożliwia korzystanie ze stacji szybkiego ładowania prądem stałym o mocy do 200 kW. Pozwalają one w 10 minut zwiększyć zasięg nawet o 164 (BMW i4 eDrive40) lub 140 kilometrów (BMW i4 M50). Podpięcie do szybkiej ładowarki na pół godziny pozwala doładować akumulator od 10 do 80 proc. pojemności. Pełne ładowanie przy wykorzystaniu ładowarki ściennej (11 kW/16A) i instalacji siłowej (380V, trzy fazy) zajmuje 8,5 godziny.



We wnętrzu znajdziemy m.in. nową generację systemu obsługi BMW iDrive z dotykowym zakrzywionym ekranem i w pełni cyfrowy zespół ekranów złożony z monitora pokładowego o przekątnej 12,3 cala i wyświetlacza centralnego o przekątnej 14,9 cala. Producent podkreśla ponadto automatyczną klimatyzację z filtrem z nanowłókien i "inteligentnie zharmonizowaną" regulacją temperatury poprzez nawiew, podgrzewanie foteli i kierownicy. Nawigacja, dzięki opartemu na chmurze systemowi BMW Maps, potrafi planować trasy z uwzględnieniem przerw na ładowanie.



Firma zwraca uwagę na "zrównoważony" projekt i proces produkcyjny. Przykładowo - produkcja pojazdów w zakładach BMW Group w Monachium i produkcja ogniw akumulatorowych odbywa się wyłącznie przy użyciu "ekologicznej energii elektrycznej", a "specjalna zasada konstrukcji silników elektrycznych, umożliwiająca rezygnację z metali ziem rzadkich". BMW mówi również o "kontrolowanym, transparentnym i zrównoważonym wydobycie kobaltu i litu do akumulatorów wysokonapięciowych".