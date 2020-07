​ Auto marzenie. Oto najmocniejszy V8 w historii Mercedesa!

Niemcy zaprezentowali właśnie, wyczekiwany przez fanów AMG, nowy model Mercedes-AMG GT Black Series. To szczytowe osiągnięcie projektantów z Affalterbach w dziedzinie projektowania sportowych samochodów.

Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series /

Od 2006 roku Black Series jest w AMG synonimem modeli szczególnych. Przykład? Pod maską najnowszego auta z tej serii pracuje najmocniejszy silnik V8 w historii niemieckiej marki. Jednostka osiąga moc aż 730 KM i generuje monstrualny moment obrotowy 800 Nm!



Reklama

Chociaż silnik nowego AMG GT Black Series bazuje na 4-litrowej jednostce V8 biturbo z suchą miską olejową, z uwagi na liczne modyfikacje otrzymał inne oznaczenie wewnętrzne - M178 LS2. Maksymalna moc - 730 KM -osiągana jest w zakresie 6700-6900 obr./min. Maksymalny moment obrotowy - 800 Nm - dostępny jest od 2000 do 6000 obr./min, a sam silnik i kręci się do 7200 obr./min. Konstrukcja V8 daje projektantom dużo swobody w przypadku jednego, kluczowego aspektu - rozmieszczenia wykorbień wału korbowego, która w znaczny sposób wpływa na charakterystykę pracy silnika.



Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series /

Zazwyczaj wały korbowe jednostek V8 występują w dwóch wydaniach: "cross-plane" (układ przestrzenny), w którym czopy korbowe czterech par cylindrów znajdują się pod kątem 90 stopni względem siebie (w AMG stosowano go we wszystkich poprzednich silnikach V8), oraz "płaskim", gdzie wszystkie czopy korbowe znajdują się na tej samej płaszczyźnie z przesunięciem o 180 stopni. Płaski wał korbowy, zastosowany w silniku Mercedes-AMG GT Black Series, wymusza zapłony naprzemiennie w obu rzędach cylindrów, dzięki czemu wymiana ładunku jest sprawna i równomierna (kolejność zapłonu to 1-8-2-7 4-5-3-6), a jednostka odznacza się wręcz agresywną reakcją na gaz. Do zalet takiego rozwiązania należą też niezwykła "gładkość" pracy silnika oraz wysoki moment obrotowy przy niskich prędkościach obrotowych. Kolejną charakterystyczną cechą takiej jednostki jest jej wyrazisty dźwięk.



Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series /

Nowa jednostka zapewnia AMG GT Black Series absolutnie imponujące osiągi. Dwudrzwiowe coupe rozpędza się od 0 do 100 km/h w 3,2 sekundy. Wartość 200 km/h pojawia się na prędkościomierzu w niecałe 9 sekund od startu. Prędkość maksymalna wynosi aż 325 km/h. Siła napędowa przekazywana jest na tylne koła za pośrednictwem siedmiobiegowej, dwusprzęgłowej przekładni AMG SPEEDSHIFT DCT 7G. Z myślą o optymalnym rozkładzie mas - tak jak we wszystkich odmianach AMG GT - umieszczono ją przy tylnej osi (układ transaxle).



Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series /

Tylny pas AMG GT Black Series wyróżniają nowy zderzak z dużym dyfuzorem, dwie zaokrąglone, podwójne końcówki układu wydechowego po bokach, wentylacja nadkoli, a także tylne skrzydło o innowacyjnej koncepcji. Oba jego płaty są wykonane z włókna węglowego i mogą być regulowane mechanicznie, a zatem dostosowane do różnych warunków na torze. Drugi, niżej zlokalizowany płat jest mały i wąski, ponieważ taka forma jest idealna dla powietrza płynącego od przodu samochodu. Lekkie, a zarazem wytrzymałe wsporniki skrzydła, też z włókna węglowego, mają czarny kolor i matowe wykończenie. Ich design czerpie z wyników rozlicznych symulacji i również poprawia efektywność aerodynamiczną. Wsporniki przykręcono do czarnej tylnej pokrywy (także wykonanej z włókna węglowego).



Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series /

Kolejnym ciekawym detalem jest ruchoma klapa w górnym płacie, elektronicznie regulowana w zakresie 20 stopni - zgodnie z warunkami drogowymi oraz wybranym trybem jazdy. Celem jest poprawa dynamiki wzdłużnej i poprzecznej. W płaskiej pozycji klapa zmniejsza opór powietrza, pozwalając na szybsze uzyskanie prędkości maksymalnej. W pozycji pochylonej, dzięki zwiększonej sile docisku tylnej osi, poprawia skuteczność hamowania i stabilność na zakrętach. Łącznie klapa korzysta z czterech różnych ustawień - w zależności od wybranego programu AMG DYNAMICS (Basic, Advanced, Pro lub Master). Niektóre z nich uwzględniają również inne parametry jazdy. Na przykład w trybie Master do 250 km/h klapa jest stale nachylona i wysunięta. Gdy prędkość jazdy przekracza 250 km/h, następuje jej cofnięcie, tak aby zmniejszyć opór powietrza i przyspieszyć uzyskanie prędkości maksymalnej. Jeśli jednak kierowca gwałtownie zahamuje lub skręci, klapa natychmiast powróci do wysuniętej pozycji z myślą o zoptymalizowaniu hamowania/pokonywania zakrętu dzięki zwiększeniu siły docisku i oporu powietrza. Kierowca może też złożyć lub wysunąć klapę za pomocą osobnego przycisku w konsoli środkowej.



Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series /

Wahacze, zwrotnice oraz piasty z przodu i z tyłu - w celu zmniejszenia mas nieresorowanych - są w całości wykonane z kutego aluminium. Łożyska sferyczne na górnych i dolnych wahaczach tylnej osi pochodzą wprost z motorsportu. Ich konstrukcja oznacza, że nie mają luzu - w efekcie zbieżność i pochylenie kół pozostają niezmienne nawet przy dużych obciążeniach. Podobnie jak w AMG GT R, w odmianie Black Series zastosowano gwintowane zawieszenie AMG z regulowanym wstępnym napięciem sprężyny oraz adaptacyjne amortyzatory AMG RIDE CONTROL. Kierowca może samodzielnie modyfikować charakterystykę adaptacyjnego tłumienia za naciśnięciem osobnego przycisku lub wybierając jeden z trybów jazdy AMG DYNAMIC SELECT. Dostępne są trzy programy: Comfort, Sport i Sport Plus. Pierwsze dwa ustawienia są odpowiednie na publiczne drogi, a Sport Plus doskonale sprawdza się w warunkach torowych. Ma specjalną funkcję: automatycznie rozpoznaje jakość nawierzchni, tj. ustala, czy samochód jedzie po gładkim asfalcie, czy może po wyboistym torze, takim jak chociażby północna pętla Nürburgringu. Następnie automatycznie dostosowuje poziom elektronicznej regulacji tłumienia.



Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series /

W konstrukcji przedniej osi zastosowano podwójnie regulowany stabilizator z lekkiego włókna węglowego. Jego tylny odpowiednik - zrobiony ze stali - dla zaoszczędzenia masy ma konstrukcję rurową i został wyposażony w potrójną regulację. Do zapewnienia wysokiej precyzji prowadzenia przyczynia się też karbonowa płyta w tylnej części podwozia. Ten lekki element usztywnia strukturę tylnego pasa, przez co nadwozie jest jeszcze stabilniejsze. Auto wyposażono również w elektronicznie sterowane, dynamiczne, mocowania silnika i skrzyni biegów.



Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series /

Specjalnie dla AMG GT Black Series, we współpracy z firmą Michelin, opracowano opony Pilot Sport Cup 2 R MO. Na wybranych rynkach Mercedes-AMG GT Black Series jest na życzenie dostępny z pakietem AMG Track (tylko w połączeniu z kubełkowymi fotelami AMG z włókna węglowego - nie dla USA, Kanady i Chin). Składa się on z klatki bezpieczeństwa, 4-punktowych pasów bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażera oraz 2-kilogramowej gaśnicy. Lekka, przykręcana klatka ma konstrukcję rurową i jest wykonana z tytanu. Dodatkowo zwiększa i tak znakomitą sztywność samochodu, a tym samym ma pozytywny wpływ na dynamikę jazdy. Podnosi także poziom bezpieczeństwa biernego.



Zdjęcie Mercedes-AMG GT Black Series /

Niestety Mercedes nie opublikował jeszcze cennika modelu AMG GT Black Series. Ceny auta poznamy najprawdopodobniej w początku przyszłego roku. Dostawy ruszyć mają w pierwszym kwartale anno domini 2021.