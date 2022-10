Audi RS 3 performance edition – jeszcze szybsze i mocniejsze

Trzecia generacja Audi RS 3 Sportback i druga generacja RS 3 Limousine, to w pewnym sensie przełom w dziedzinie osiągów dostępnych w segmencie aut kompaktowych. Teraz jednak Audi poszło o kolejny krok dalej i dołożyło swoistą wisienkę na torcie w postaci wyjątkowej edycji Audi RS 3 performance edition. Limitowany do zaledwie 300 egzemplarzy wariant to absolutny top pod względem możliwości.

Więcej mocy, większe możliwości

Audi RS 3 performance edition jest mocniejsze i szybsze, niż którakolwiek z wcześniejszych wersji. To także pierwszy pojazd w swoim segmencie, który osiąga prędkość maksymalną 300 km/h. Wartości te są wynikiem m.in. zwiększenia mocy w dobrze znanej, pięciocylindrowej jednostce turbo, która teraz dysponuje 407 KM i maksymalnym momentem obrotowym 500 Nm.

Inżynierowie Audi zadbali także o to, by szczytowy moment pojawiał się w jeszcze szerszym zakresie obrotów. Udało się to osiągnąć dzięki wyższemu ciśnieniu doładowania w turbosprężarce, która generuje 1,6 bara ciśnienia względnego - więcej o 0,1 bara. Moc przekazywana jest przez siedmiobiegową, dwusprzęgłową skrzynię biegów S tronic i pozwala rozpędzić się od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,8 sekundy.

Audi RS 3 performance edition 1 / 12 Audi RS 3 performance edition Źródło: materiały prasowe udostępnij

W parze z mocą jednostki napędowej idzie charakterystyczny dźwięk silnika, potęgowany sportowym układem wydechowym ze zmodyfikowanym tłumikiem środkowym. W pełni zmienna regulacja klap wydechowych poszerzająca spektrum dźwięków, została z myślą o RS 3 performance edition nieco przekonstruowana. W trybach Audi drive select: Dynamic, RS Performance i RS Torque Rear, klapy wydechowe podczas postoju samochodu otwierają się bardziej, co sprawia, że dźwięk jest jeszcze bardziej słyszalny i rozpoznawalny.

Wyczynowo zestrojony torque splitter

Ujemny kąt pochylenia kół, sztywniejsze wahacze, charakterystyczny dla modeli typu RS stabilizator rurowy z wyższym stopniem sprężynowania - wszystkie te rozwiązania już w standardowym RS 3 zapewniają wysoką dynamikę jazdy i stabilność. W RS 3 performance edition Audi pokusiło się o dodanie sportowego zawieszenia RS z adaptacyjną kontrolą stopnia tłumienia. Dostosowuje ono każdy z amortyzatorów do warunków drogowych, sytuacji na drodze i wybranego trybu jazdy. Tłumienie nacisku i odbicia w porównaniu z RS 3 poprzedniej generacji zostało zwiększone, co oznacza, że amortyzator przejmuje większą część siły przekazywanej z podwozia. Efektem jest bardziej zwarte prowadzenie.

Zdjęcie Audi RS 3 performance edition / materiały prasowe

Audi RS 3 RS performance edition posiada także wyczynowy torque splitter, który z jednej strony zwiększa stabilność - na przykład na mokrej nawierzchni - a z drugiej strony wpływa na zwinność i ogranicza podsterowność podczas dynamicznej jazdy. Jest to możliwe dzięki dwóm elektronicznie sterowanym sprzęgłom wielopłytkowym, które aktywnie i w pełni płynnie rozdzielają moment napędowy pomiędzy tylnymi kołami. W połączeniu z trybem RS Performance, torque splitter rozdziela moment obrotowy pomiędzy tylne koła w taki sposób, że uzyskuje się niemal neutralne prowadzenie z niewielką zarówno podsterownością jak i nadsterownością, co zapewnia optymalne osiągi na torze wyścigowym.

Wyjątkowa edycja Audi RS 3 jest standardowo jest wyposażona w opony typu semi-slick Pirelli P Zero "Trofeo R": 265/35 na przedniej osi, 245/35 na tylnej. Dzięki specyficznej mieszance gumy i asymetrycznemu bieżnikowi, te wyczynowe opony dają wyjątkowo wysoką przyczepność na suchej nawierzchni, zwiększając tym samym stabilność i trakcję boczną.

Drapieżny wygląd

Także stylistyka Audi RS 3 RS performance edition zwraca uwagę na jego wyjątkowość. Model jest dostępny z przeprojektowanymi, czarnymi felgami, które zgrywają się z innymi, ciemnymi elementami nadwozia. Standardowe reflektory Matrix LED z przyciemnionymi ramkami i tylne światła LED są wyposażone w dynamiczne kierunkowskazy oraz cyfrowe światła do jazdy w dzień wyświetlające "flagę w szachownicę" po stronie pasażera i "3-0-0" po stronie kierowcy - to nawiązanie do limitowanej liczby egzemplarzy tej serii i prędkości maksymalnej 300 km/h. Kolejnym elementem wyróżniającym jest dioda w przednich drzwiach, która na podłożu obok samochodu wyświetla napis "#RS performance".

Limitowana seria podkreśla swoją ekskluzywność także we wnętrzu. Po raz pierwszy w RS 3 w wyposażeniu standardowym dostępne są fotele kubełkowe. Panel środkowy foteli z przodu oraz zewnętrzne siedziska tylnej kanapy, mają kontrastowe niebieskie przeszycia w kształcie plastra miodu. Poniżej zagłówka, czarny lejkowaty otwór ma duże napisy RS. Oprócz całych niebieskich pasów bezpieczeństwa, niebieskie są także kontrastowe przeszycia na środkowym podłokietniku, podłokietnikach w drzwiach i na kierownicy. To samo dotyczy dywaników podłogowych i maty bagażnika z czarnego weluru, na których widnieje napis RS. Spłaszczona u dołu kierownica z alcantary posiada oznaczenie "godziny dwunastej" - również w kolorze niebieskim.

Zdjęcie Audi RS 3 performance edition / materiały prasowe

O tym, że RS 3 performance edition jest krótką serią ograniczoną do 300 sztuk, informuje karbonowa nakładka dekoracyjna po stronie pasażera z plakietką "1 of 300".

Model dostępny będzie w sprzedaży na początku roku 2023. Na obecną chwile ceny nie zostały ujawnione. Warto przypomnieć, że koszt zakupu "standardowego" wariantu RS 3 zaczyna się obecnie od 295 700 złotych.

