Audi Q6 e-tron – nowy model, nowa platforma, nowa jakość?

Spis treści: 01 Nowa platforma z szybkim ładowaniem

02 600 kilometrów zasięgu i wariant "S"

03 Audi stawia na technologię oświetlenia

04 Premiera jeszcze w 2023 roku

Nowa platforma z szybkim ładowaniem

Audi Q6 e-tron to nowość niemieckiego producenta, która została opracowana na nowej platformie PPE (Premium Platform Electric). W przyszłości to właśnie ona posłuży za bazę do całej serii elektrycznych modeli w segmencie samochodów luksusowych - zarówno spod znaku Audi, jak i Porsche, a pierwszym autem, w którym znajdzie zastosowanie jest właśnie Q6 e-tron.

Jej cechą szczególną jest możliwość wyjątkowo szybkiego uzupełnianie energii. Wszystko za sprawą architektury 800V, która pozwala doładowywać akumulator z mocą do 270 kW.

600 kilometrów zasięgu i wariant "S"

Wszystko wskazuje na to, że nowy elektryczny SUV Audi będzie wyposażony w akumulator o pojemności ok. 100 kWh, co powinno w zupełności wystarczyć na przejechanie nawet 600 kilometrów.

Reklama

Za napęd Q6 e-tron posłużą dwa silniki elektryczne, a sam pojazd będzie dostępny w przynajmniej w dwóch wariantach, w tym w usportowionej odmianie SQ6 e-tron. Jak można wyczytać z przecieków opublikowanych w internecie - mocniejsza odmiana ma dysponować mocą 510 KM i przyspieszać od 0 do 100 km/h w mniej niż 5 sekund.

Zdjęcie Audi Q6 e-tron / materiały prasowe

Audi stawia na technologię oświetlenia

Nowym modelem Audi podkreśla także znaczenie technologii oświetlenia. Elektryczny SUV Q6 e-tron będzie bowiem dysponował w pełni dynamicznym oświetleniem, wykorzystującym technologię OLED drugiej generacji. Co to oznacza?

Ano to, że w niemieckiej nowości światła stają się nowym sposobem komunikacji: inteligentnymi wyświetlaczami, dzięki którym samochód będzie mógł się komunikować z innymi użytkownikami dróg. Po wykryciu nagłego zdarzenia drogowego, zarówno reflektory, jak i tylne lampy będą mogły aktywować światła komunikacyjne z symbolami ostrzegawczymi.

Audi Q6 e-tron 1 / 8 Audi Q6 e-tron Źródło: materiały prasowe

To jednak nie wszystko. Producent chwali się także, że ze względu na nową architekturę oświetlenia, reflektory Matrix LED dysponują o wiele wyższą wydajnością niż dotychczas. W tylnych światłach Audi Q6 e-tron zastosowano natomiast sześć paneli OLED z 360 segmentami, których sygnaturę świetlną można ustawiać samodzielnie.

Premiera jeszcze w 2023 roku

Oficjalna premiera nowego Audi Q6 e-tron powinna mieć miejsce pod koniec obecnego roku. Będzie to pierwszy elektryczny samochód, który zjedzie z linii produkcyjnej w Ingolstadt.