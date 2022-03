Alpina w znany sobie sposób postanowiła ulepszyć już i tak wspaniałe BMW Serii 4 Gran Coupe. Wynikiem jest pojazd łączący wyjątkowy komfort z ponadstandardowymi osiągami.

Samochód został wyposażony w znany z modeli BMW M3 i M4 3-litrowy, sześciocylindrowy, rzędowy silnik z podwójnym doładowaniem. Już bazowo mocarna jednostka została dodatkowo dostrojona przez inżynierów Alpiny, dzięki czemu teraz dysponuje ona mocą 495 koni mechanicznych. To jednak nie wszystko. Niemiecka manufaktura w dobrze sobie znany sposób podkręciła specyfikację samochodu, dzięki czemu posiada on moment obrotowy wynoszący zawrotne 730 Nm. To o ponad 80 więcej niż w przypadku BMW M4 w pakiecie Competition.

Mocny silnik współpracuje z delikatnie przemodelowaną ośmiobiegową skrzynią automatyczną ZF. Firma twierdzi, że dzięki temu Alpina B4 Gran Coupe jest w stanie przyspieszyć od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,7 sekundy. Deklarowana prędkość maksymalna samochodu wynosi 301 km/h.

Tworząc B4 Gran Coupe, spece z Alpiny wzięli na warsztat także inne techniczne aspekty klasycznej serii 4. Pojazd otrzymał nowe sportowe zawieszenie, a także przeprojektowane stabilizatory. Zmianom uległa także konfiguracja sprężyn i amortyzatorów. Wszystko to skutkowało wyraźną poprawą komfortu i prowadzenia. Nowa Alpina dostała także unikalny układ wydechowy.

Z zewnątrz pojazd wyróżnia charakterystyczny dla Alpiny, dyskretny pakiet aerodynamiczny. Samochód otrzymał subtelne spojlery z przodu i z tyłu oraz dyfuzor podkreślający cztery, duże końcówki wydechu. Na 20-calowych obręczach spoczywają opony Pirelli P Zero opracowane specjalnie pod kątem samochodów Alpina. Wewnątrz nie brakuje obszycia słynną skórą "Lavalina" oraz pełnego pakietu wyposażenia, które jest teraz dostępne w standardzie.

Alpina B4 Gran Coupe jest już dostępna w zamówieniach. Pierwsze dostawy rozpoczną się w lipcu 2022 roku. Cena detaliczna została ustalona na 91 800 euro.

