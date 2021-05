Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm wchodzą na rynek

Chociaż Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm zostały zaprezentowane wiosną ubiegłego roku, dopiero teraz trafiają na rynek. Wszystko z powodu pandemii.

Zdjęcie Alfa Romeo Giulia GTA i GTAm

Premiery Alfa Romeo Giulia GTA - ekstremalny sedan w dwóch smakach

Dzisiaj w Balocco przedstawiciele międzynarodowej prasy mogli poznać i przetestować Alfę Romeo Giulię GTA oraz jej "ekstremalną", 2-miejscową odmianę GTAm, stanowiącą hołd dla jednej z legend motoryzacji i kamienia milowego w historii marki, jakim była Giulia GTA z 1965 roku.

Premiera Giulii GTA mogła odbyć się tylko w jednym miejscu, w atelier Autodelta w Balocco Proving Ground (w prowincji Vercelli we Włoszech), gdzie w latach 60. XX wieku powstała Giulia Sprint GTA, będąca jednym z najbardziej udanych samochodów w historii Alfy Romeo. W tym miejscu o powierzchni 6 km2, powstałym 60 lat temu i obejmującym 27 różnych odcinków toru o łącznej długości 80 km, są opracowywane i testowane wszystkie samochody Alfa Romeo.

To właśnie tutaj dziennikarze przetestowali nowy supersamochód Alfy Romeo, aby następnie docenić jego wszystkie walory podczas przejazdu piękną, panoramiczną trasą biegnącą przez sielskie krajobrazy Vercelli po morenowe wzgórza otaczające Ivreę i jezioro Viverone u podnóża Alp.

Dzięki szerokiemu zastosowaniu ultralekkich materiałów zredukowano wagę Giulii GTA o około 100 kg (GTAm) w porównaniu do regularnej topowej wersji Quadrifoglio, a przy tym wyposażono ją w silnik Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo o mocy zwiększonej z 510 do 540 KM, co przekłada się na najlepszy w swojej klasie stosunek wagi i mocy, wynoszący 187 KM/1 litr.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Za sprawą systemu Launch Control, samochód przyspiesza od 0 do 100 km/h w zaledwie 3,6 sekundy.

Inżynierowie Alfa Romeo pracowali nad poprawą aerodynamiki i właściwości jezdnych, ale przede wszystkim nad redukcją masy, kierując się tymi samymi wytycznymi, które obowiązywały dla Giulii GTA z 1965 roku. Aby osiągnąć te cele, wykorzystano w dużej mierze technologię materiałów z włókna węglowego i materiałów kompozytowych.

Alfa Romeo Giulia GTAm

Aerodynamika została specjalnie zaprojektowana, aby zwiększyć siłę docisku. Należy tutaj wspomnieć o aerodynamicznych wlotach powietrza, nowym tylnym spojlerze regulowanym manualnie w 4 pozycjach w wersji GTAm oraz wysuwanym przednim spoilerze aerodynamicznym (aerosplitter), który w wersji GTAm można dodatkowo wydłużyć nawet o 40 mm, podczas użytkowania samochodu na torze.

Kolejne dedykowane elementy to centralny układ wydechowy firmy Akrapovič, wykonany z tytanu i zintegrowany z tylnym dyfuzorem z włókna węglowego, oraz 20-calowe felgi aluminiowe z centralną śrubą (po raz pierwszy oferowane w sedanie) zestawione ze specjalnie wybranymi oponami Michelin Pilot Sport Cup 2.

Alfa Romeo Giulia GTA oczami jej twórców

Podczas prac w tunelu aerodynamicznym nie ograniczono się do aerodynamicznych dodatków, ale skupiono się również na zoptymalizowaniu podwozia pod kątem aerodynamicznym. Giulia GTA i GTAm korzystają z unikatowego przelotu powietrza pod nadwoziem, który zwiększa docisk tylnych kół do nawierzchni, gwarantując w ten sposób doskonałą przyczepność samochodu przy dużych prędkościach. W szczególności, zastosowane w Giulii GTAm zmiany w nadwoziu pozwalają na wytworzenie trzykrotnie wyższego docisku aerodynamicznego w porównaniu do Giulii Quadrifoglio.

Alfa Romeo Giulia GTA

Modyfikacje wprowadzono również w układzie jezdnym, w porównaniu do wersji Quadrifoglio, zwiększając o 25 mm rozstaw kół przednich i o 50 mm rozstaw kół tylnych, a także opracowano specjalną konfigurację zawieszenia (podwójne wahacze z przodu i niezależny schemat zawieszenia multilink z tyłu). Modyfikacje w układzie kierowniczym zapewniają większą prędkość na zakrętach oraz poprawę stabilności bez uszczerbku dla komfortu niezależnie od warunków drogowych.

Silnik Alfa Romeo 2.9 V6 Bi-Turbo, wykonany w całości z aluminium i generujący moc 510 KM w wersji Quadrifoglio, w Giulii GTA ma 540 KM, dzięki regulacjom i ulepszeniom wprowadzonym przez inżynierów włoskiej marki, którzy zweryfikowali przepływ chodzenia tłoków i design drążków. Zwiększono również cyrkulację powietrza w obwodach chłodzenia silnika i przekładni.

Znamy również polskie ceny Giulii GTA i GTAm. Siedzicie? Otóż zaczynają się one odpowiednio od 158 000 i 163 500 euro netto, co oznacza konieczność doliczenia 23 proc. VAT! Zakładając, że kurs euro wynosi 4,5 zł, otrzymujemy kwotę 875 tys. zł brutto za GTA i przeszło 900 tys. zł za GTAm. To dwa razy więcej niż trzeba zapłacić za 510-konną Giulię Quadrifoglio...