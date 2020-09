Zmodernizowany Lexus LS - kiedy pojawi się w Europie?

Lexus zaprezentował podczas europejskiej premiery nową, odświeżoną wersję luksusowego sedana LS. Jego sprzedaż w Europie rozpocznie się pod koniec 2020 roku.

W ramach udoskonaleń Lexus zwrócił uwagę na pracę opon, zmiennego zawieszenia adaptacyjnego, stabilizatorów, a nawet konstrukcję foteli. Dodatkowo każda wersja wyposażenia dostępna jest z zawieszeniem pneumatycznym. Jeśli chodzi o opony, zmniejszono pionową sztywność, aby zapewnić bardziej komfortową jazdę. AVS korzysta ze zmodyfikowanych amortyzatorów, które zwiększają zakres pracy układu, poprawiając komfort na nierównych nawierzchniach. Oprócz bardziej komfortowej jazdy, zapewnia to szybszą reakcję układu kierowniczego oraz większą stabilność pojazdu. Zmiana sztywności stabilizatorów zapewnia lepszy rozkład masy podczas jazdy i bardziej komfortowe zachowanie nadwozia podczas pokonywania zakrętów, a także stabilność i precyzję prowadzenia.

Jakość siedzeń ma kluczowe znaczenie dla komfortu odczuwanego przez kierowcę i pasażerów, dlatego Lexus wprowadził zmiany, obejmujące nowe pianki poliuretanowe i dodatkową, bardziej miękką warstwę na wierzchu poduszki oraz głębsze przeszycia między poduszką i oparciem a zagłówkami. Efektem jest większy komfort, mniej wibracji i lepsze podtrzymywanie ciała.

Kierowca Lexusa LS nie musi się mierzyć z niedogodnościami związanymi z parkowaniem dzięki w pełni zautomatyzowanemu systemowi Advanced Park, który debiutuje w nowym LS 500h. To również pierwszy system Lexusa i pierwszy taki w segmencie samochodów luksusowych, który ma funkcję pamięci, rozpoznającą i zapamiętującą szczegóły przestrzeni, z których regularnie korzysta kierowca, co jeszcze bardziej ułatwia parkowanie.

System kontroluje układ kierowniczy, przepustnicę, hamulce i przekładnię napędową, by wykonywać bezpieczne i precyzyjne manewry. Oprócz tego, że jest dokładny i płynny, działa szybko - czas potrzebny na wykonanie manewru parkowania ma być krótszy niż w konkurencyjnych systemach.

Po przejechaniu obok miejsca parkingowego, kierowca aktywuje system, który korzysta z czujników odległości i kamery dookolnej. Advanced Park automatycznie oblicza najbardziej efektywny i bezpieczny manewr parkowania, ograniczając prędkość pojazdu, jeśli odległości są niewielkie. Obraz na żywo i przejrzysta grafika na centralnym wyświetlaczu informują kierowcę o drodze pojazdu i wszelkich przeszkodach. System działa niezależnie od tego, czy miejsce jest oznaczone liniami lub ograniczone przez sąsiadujące pojazdy.

W ślad za Lexusem RX do LSa wprowadzono adaptacyjny system sterowania światłami głównymi BladeScan AHS, w którym szybko obracające się lustro odbija światło z diod LED, zapewniając gładkie i dokładne oświetlenie o większym zasięgu niż obecnie stosowane, standardowe systemy LED. Światła w technologii BladeScan dostępne są w standardzie w każdej wersji wyposażenia.

Wprowadzono także nowe cyfrowe lusterko wsteczne, które wyświetla w czasie rzeczywistym obraz z tylnej kamery parkowania. Oznacza to, że zagłówki ani pasażerowie nie ograniczają widoczności i jest ona lepsza podczas jazdy nocą i w deszczu. Kierowca może przełączyć obraz ze szkła optycznego na cyfrowy wyświetlacz i regulować jasność obrazu oraz jego ustawienie w górę/w dół i w lewo/w prawo za pomocą dotykowych ikon, rozmieszczonych wzdłuż dolnej krawędzi lusterka.

Kolejne udoskonalenia obejmują kamerę panoramiczną z funkcją wykrywania pieszych oraz dodatkowe wspomaganie napinania pasów bezpieczeństwa elektrycznym silnikiem, który uzupełnia działanie napinaczy. System ochrony przedzderzeniowej (Pre-Collision System) zapewnia awaryjne hamowanie przed nieuniknioną kolizją.

W nowym modelu LS zastosowano zmieniony system multimedialny z ulepszonym interfejsem. System jest sterowany za pomocą nowego dotykowego ekranu o przekątnej 12,3 cala, umieszczonego w górnej części deski rozdzielczej, który znajduje się bliżej kierowcy i jest nachylony w jego stronę. Funkcje systemu multimedialnego obejmują teraz łatwą integrację ze smartfonem za pośrednictwem Apple CarPlay i Android Auto, zapewniając dostęp do popularnych aplikacji, służących do nawigacji, rozrywki i przesyłania wiadomości za pośrednictwem multimedialnego ekranu dotykowego w samochodzie.

Nowy przełącznik przywołujący funkcję ekranu dotykowego, zapewnia natychmiastowy dostęp do często używanych elementów sterowania, jak regulacja fotela i ogrzewanie kierownicy. Przyciski z kierownicy zyskały teraz jednolite czarne wykończenie i zostały na nowo wyprofilowane z myślą o bardziej intuicyjnym użytkowaniu. Również panel klimatyzacji ma nowe wykończenie w kolorze Piano Black, nadające wnętrzu bardziej spójny wygląd.

W ramach odświeżenia wyglądu LSa, modyfikacjom poddano kształt przedniego zderzaka, a charakterystyczna osłona chłodnicy o kształcie klepsydry ma nowe, ciemne, metaliczne wykończenie na swoich wewnętrznych powierzchniach. Światła główne zamieniono na wąskie, potrójne zespoły projektorów z nowym systemem BladeScan AHS, ze światłami do jazdy dziennej ułożonymi w kształcie litery "L". Nowe, kontrastowo wykończone, czarne, polerowane felgi aluminiowe o średnicy 20 cali są dostępne w wyższych wersjach wyposażenia Lexusa LS.

Dodatkowe wloty powietrza w dolnej części zderzaka zostały przesunięte na zewnątrz i mają teraz bardziej kwadratowy kształt, podkreślając szerokość i sylwetkę samochodu. To rozwiązanie jest stosowane w wersji F SPORT, w której osłony owijają się teraz wokół narożnika zderzaka. Również w przypadku F SPORT wewnętrzna część osłony chłodnicy ma nowe, czarne, matowe wykończenie. Koła otrzymały czarne wykończenie z czarnymi środkowymi osłonami, a tylne zespolone lampy mają obramowanie w kolorze Piano Black.

Lexus zbadał nowe możliwości i technologie lakierowania, by stworzyć Lunar Silver - powłokę lakierniczą podkreślającą linie karoserii dzięki kontrastującym jaskrawym fragmentom i głębokiemu cieniowaniu. Nowy lakier występuje w połączeniu z nowym, ręcznie wykonanym czarno-srebrnym zdobieniem wnętrza Nishijin i Haku. Technologia soniczna służy do zagęszczania lakieru w warstwę o grubości zaledwie jednego mikrona. Oznacza to, że cząstki aluminium, które zawiera, są rozmieszczone gęściej i bardziej równomiernie, aby zapewnić doskonałe wykończenie bez skaz i z lustrzanym połyskiem. Aby osiągnąć ten efekt, powierzchnia bazowego lakieru, podkładu i połyskującej warstwy (tzw. "klaru") również musiała być tak gładka, jak to tylko możliwe.

Wersje wykończenia wewnętrznych paneli drzwi Nishijin i Haku splatają czerń i srebro w organiczny wzór, inspirowany falami, mieniącymi się w świetle księżyca. Techniki tkackie i metaloplastyczne zostały zastosowane zgodnie z japońską sztuką korzystania z różnorodnych materiałów do wyrażania piękna i charakteru świata przyrody.

Nishijin ma swoje korzenie w materiałach stworzonych dla japońskiej arystokracji. Metalowa folia jest rozciągana na papierze washi i cięta na cienkie paski, by uzyskać w ten sposób płaską przędzę. Jest ona następnie tkana w organiczny wzór, w którym srebrne nici tworzą połyskujące akcenty przypominające morskie fale. Zastosowana w nowych panelach drzwiowych modelu LS tkanina jest dopasowana do otoczenia klamki Haku. Haku jest tradycyjnym rzemiosłem sprzed ponad 400 lat, w którym metalowa folia jest spłaszczana do grubości od jednego do dwóch mikronów. Ręcznie nakładana przez rzemieślników Takumi w nowym LS, ma delikatny połysk, przypominający światło księżyca.

W nowym wykończeniu Laser Cut Special Ash Open Pore wykorzystuje się naturalne drewno barwione na czarno, aby wydobyć mocny wzór słojów. Daje ono silny kontrast ze znajdującą się poniżej warstwą srebrnego metalu, odsłoniętą z pomocą skomplikowanego procesu laserowego cięcia.