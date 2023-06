Z małej Toyoty zrobili ciężarówkę i będą ją sprzedawać w Polsce

Yaris Van to niewielkie i praktyczne auto dostawcze w ciele miejskiego samochodu osobowego. Jednocześnie to także najtańszy pojazd dostawczy w ofercie japońskiego producenta. Jak udało się tego dokonać? Odpowiedzią jest stosunkowo prosta przeróbka.

Z samochodu osobowego w dostawczaka

Firma zdecydowała się bowiem na usunięcie tylnej kanapy oraz pasów bezpieczeństwa, a w ich miejsce wstawiła płaską płytę podłogową. Całą przestrzeń oddzielono następnie od części pasażerskiej metalową kratką. W ten sposób niewielki mieszczuch zyskał pokaźny "kufer", którego wymiary wynoszą 130 cm długości, od 95 do 125 cm szerokości. Wysokość różni się w zależności od wybranego wariantu napędowego i waha się od 70 do 80 cm. Sam otwór załadunkowy ma natomiast wymiary 82 na 100 cm.

Reklama

Z samochodu dostawczego w osobówkę

Co jeszcze ciekawsze, sama przeróbka jest wykonywana przez polski oddział Toyoty. Oznacza to, że mogą się na nią zdecydować zarówno osoby, które dopiero zamówiły samochód, jak i przyszli właściciele oczekujący już na jego transport i odbiór. Producent podkreśla także, że w każdym momencie i w zależności od potrzeb właściciela, pojazd może zostać przywrócony do konfiguracji osobowej.

Toyota Yaris Van 1 / 5 Toyota Yaris Van Źródło: materiały prasowe

Yaris Van - cena i wersje wyposażenia

Konwersja z auta osobowego na dostawcze dotyczy zarówno aut z silnikiem benzynowym 1.5 o mocy 125 KM, jak i z układem hybrydowym 1.5 generującym 116 KM mocy. Klienci mogą ponadto zdecydować się na dowolną konfiguracje wyposażenia - od opcji Comfort, Executive, Selection Style, aż po GR SPORT.

Koszt przeróbki został ustalony na 4500 zł brutto.

***