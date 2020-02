Koncerny i inżynierowie ścigają się o to, kto zbuduje mocniejszy, szybszy, lepiej wykonany, najbardziej zaawansowany technologicznie samochód. Potem sprzedawcy w salonach zachwalają te produkty jako najlepsze na rynku, a dziennikarze biorą miarki oraz stopery i przy ich pomocy weryfikują obietnice producenta. A na końcu wskazują wygranych oraz przegranych. Jednak wszystko to nijak ma się do rzeczywistości. Obiektywnie ocenić auto potrafią wyłącznie „normalni” kierowcy – i to nie po tygodniu czy miesiącu, ale po latach jego użytkowania.

I właśnie to - opinie samych zainteresowanych - jest najcenniejsze w badaniu J.D. Power. W jego najnowszej edycji firma przepytała ponad 70 tys. właścicieli aut, którzy przejeździli nimi 2-3 lata (chodzi o egzemplarze wyprodukowane w 2017 roku). Bez dwóch zdań to czas, w jakim można świetnie poznać wszystkie wady i zalety danego modelu. Każdy kierowca odpowiadał w ankiecie na ponad 200 pytań dotyczących wyłącznie jego konkretnego egzemplarza wozu. Potem wszystko policzono, porównano i podsumowano. Tak powstał ranking jakości, w którym jedynym kryterium jest "Liczba problemów na 100 samochodów". Co to oznacza? Niektóre media błędnie podają, że chodzi wyłącznie o usterki, ale w istocie "problemy" to także mniejsze i większe rozczarowania. Czym? Np. zbyt wolno działającą nawigacją, czy niewystarczająco sprawnymi systemami mającymi wspomagać kierowcę. Kierowcy skarżą się też na niedoróbki we wnętrzach (trzaski i stuki), problemy z karoserią (np. odpryskujący lakier podczas mycia), a nawet silnikami (chodzi głównie o nagłą utratę mocy w trakcie jazdy).

Średnia z tegorocznego badania J.D. Power to 134 usterki na 100 sztuk danego modelu auta. Trzeba jednak otwarcie i uczciwie powiedzieć, że może być tak, że o ile jeden kierowca nie wskaże ani jednej wady w swoim egzemplarzu, to inny wymieni ich nawet 50. Niemniej średnia jest średnią i doskonale pokazuje, na ile właściciele poszczególnych marek i modeli są z nich zadowoleni.

Zdecydowanie największym zaskoczeniem wydaje się fakt, że wyjątkowo kiepsko wypadają marki premium. Grubo poniżej średniej znalazły się Jaguar i Volvo, które oceniono gorzej niż... Fiata! Kiepsko poradziły sobie Mercedes i Infiniti, które rozczarowały kierowców mniej więcej tak jak Mitsubishi, a Audi zebrało identyczne noty co Nissan. Każda ze wspomnianych marek zaliczyła wynik gorszy niż rok temu (W przypadku Mercedesa aż o 18 punktów), co oznacza że klienci mają o nich coraz gorsze zdanie.

Z marek dostępnych w Europie in plus wypadły jedynie BMW, Porsche i Lexus (niemniej BMW nadal ma notowania gorsze od Toyoty czy Volkswagena). Ten ostatni okazał się niekwestionowanym prymusem, a w całym rankingu wyprzedziła go jedynie niedostępna w Europie, należąca do Hyundaia marka Genesis (w USA również pozycjonowana jako premium). W szczegółach wygląda to tak:

Najmniej i najbardziej problematyczne samochody Marka Liczba problemów na 100 pojazdów z 2017 r. 1 Genesis 89 2 Lexus 100 3 Buick 103 4 Porsche 104 5 Toyota 113 6 Volkswagen 116 7 Lincoln 119 8 BMW 123 9 Chevrolet 123 10 Ford 126 11 Mazda 130 12 Cadillac 131 13 Hyundai 132 14 KIA 132 Średnia dla wszystkich marek 134 15 Audi 136 16 Nissan 136 17 Acura 139 18 Honda 139 19 Ram 140 20 Mitsubishi 146 21 Mini 147 22 Mercedes 152 23 Subaru 154 24 Infiniti 155 25 Dodge 158 26 Jeep 159 27 Fiat 160 28 GMC 162 29 Volvo 185 30 Jaguar 186 31 Chrysler 214 32 Land Rover 220

Wyraźnie widać, że kierowcy Lexusów mają o swoich samochodach znacznie lepsze zdanie i są z nich znacznie bardziej zadowoleni niż właściciele innych marek premium. Dodatkowym potwierdzeniem tego faktu jest to, że za najbardziej niezawodne uznano Lexusa ES. I to nie tylko w tegorocznej edycji badania, ale w całej jego 31-letniej historii! Średni wskaźnik problemów to zaledwie 52 na 100 aut.



Dodatkowo model GX najlepiej wypadł w kategorii "SUV średniej wielkości" (wyróżniono w niej również dostępnego u nas RX-a). W grupie "kompaktowy SUV premium" wygrało Porsche Macan, ale wyróżniono również Lexusa NX, zaś najwyższe noty w kategorii "Auto kompaktowe premium" zebrał wspomniany ES plus wyróżniono też IS-a.

Przyglądając się wynikom modeli z klasy premium można odnieść wrażenie, że często początkowe oczekiwania co do nich są skrajnie różne od późniejszych doświadczeń. Skóra, egzotyczne drewno, ociekające chromem przyciski i wielkie ekrany nie przykryją takich mankamentów, jak np. skrzypiący fotel, świszczące uszczelki czy zawieszające się multimedia albo świecąca się w najmniej oczekiwanych momentach kontrolka "check engine".