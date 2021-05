Wynajem długoterminowy aut w I kw. 2021 r. wzrósł o 2,1 proc. w ujęciu rocznym - wynika z raportu Polskiego Związku Wynajmu i Leasingu Pojazdów. Wg Związku liczba zakupionych i zarejestrowanych nowych aut powróciła do poziomu sprzed epidemii COVID-19.

Jak ocenia PZWLP, polska branża motoryzacyjna może po pierwszym kwartale br. spoglądać w przyszłość z umiarkowanym optymizmem. Dane sprzedażowe z krajowych salonów wskazują na wzrosty. Na drogi wyjechało o ponad 10 tys. nowych aut osobowych więcej niż w analogicznym czasie rok temu, kiedy rozpoczynała się pandemia COVID-19.

Związek podał, że wzrost ten został w całości wypracowany przez klientów instytucjonalnych, którzy odpowiadali łącznie za 71,5 proc. wszystkich sprzedanych w tym czasie nowych pojazdów. W pierwszym kwartale 2021 r. z salonów wyjechało łącznie (zakupy firm i osób prywatnych) prawie 118 tys. aut, podczas gdy w analogicznym czasie rok wcześniej było to blisko 108 tys. pojazdów.

"To niestety nadal dużo mniej niż w porównywalnym okresie przed pandemią, czyli pierwszym kwartale 2019 r., kiedy sprzedaż wyniosła blisko 140 tys. samochodów osobowych. Do osiągnięcia pułapu sprzed koronakryzysu wciąż wiele brakuje, ale pierwsze od roku wzrosty sprzedaży na rynku napawają optymizmem i skłaniają do pozytywnych prognoz już w niedalekiej przyszłości" - wskazali autorzy raportu.

Dodali, że jedynym segmentem rynku motoryzacyjnego, w którym notowany był nadal spadek sprzedaży, byli klienci indywidualni. Jak podali, przeciętny konsument nabywał w pierwszym kwartale 2021 roku ciągle o 4,3 proc. mniej nowych aut niż rok wcześniej. W pierwszym kwartale 2021 r. Polacy sięgali natomiast chętniej po używane auta sprowadzane zza granicy; import tego typu pojazdów do kraju wzrósł o 4,7 proc rdr.

Z raportu wynika, że w I kwartale br. firmy zakupiły łącznie ponad 84 tys. nowych samochodów osobowych, o 16,2 proc. więcej niż w analogicznym okresie rok temu. "Sprzedaż flotowa szybko rośnie, ale jej poziom jest wciąż niższy niż w pierwszym kwartale 2019 r., a więc przed kryzysem, kiedy wyniosła prawie 91,5 tys. aut" - podano.

Jak wskazano, wzrost został odnotowany we wszystkich dostępnych na rynku rodzajach finansowania pojazdów dla firm. "W przypadku zakupu ze środków własnych, kredytu i klasycznego leasingu finansowego liczonych razem wyniósł on 18,4 proc. rdr. Wynajem długoterminowy samochodów mógł pochwalić się w pierwszym kwartale 2021 roku 10-proc. wzrostem kupowanych na potrzeby swoich usług aut w porównaniu z analogicznym czasem roku ubiegłego i co ważne osiągnął już poziom sprzedaży sprzed pandemii, a nawet go przewyższył" - dodał PZWLP.

Związek podał, że w I kwartale tego roku na potrzeby wynajmu długoterminowego zakupionych zostało 21 tys. nowych samochodów osobowych - wobec 19,4 tys. w pierwszym kwartale 2019 r.

PZWLP wskazuje, że dobre rezultaty w tym zakresie pozwoliły wynajmowi długoterminowego utrzymać wysoki udział w sprzedaży nowych aut osobowych do firm. "W I kwartale 2021 r. co czwarty (24,9 proc.) nowy samochód osobowy znajdował się w wynajmie długoterminowym" - czytamy.

Według autorów raportu oznacza to wzrost udziału tej formy finansowania o 0,9 p.proc. w stosunku do całego roku 2020 r. i spadek o 1,4 p.proc. w porównaniu do pierwszego kwartału 2020 r., kiedy to udział wynajmu w sprzedaży aut do firm osiągnął najwyższy odsetek w ubiegłym roku i wynikał z gwałtownych zawirowań na rynku w początkowym okresie pandemii.

W ich ocenie pierwsze oznaki dobiegającego końca spowolnienia na rynku wynajmu długoterminowego wywołanego pandemią są widoczne również przez pryzmat najważniejszego wskaźnika dynamiki rozwoju tej branży, a więc łącznej liczby aut w usłudze Full Serwis Leasing. Jak wskazali, na koniec marca 2021 r. tempo wzrostu pod tym względem wynosiło 2,1 proc. rdr i utrzymywało się na zbliżonym poziomie (około 2 proc.) już trzeci kwartał z rzędu.

Na początku pandemii, tj. na koniec marca 2020 r., wynajem długoterminowy rozwijał się w tempie 7,7 proc. rdr i sukcesywnie zwalniał do 2,8 proc. rdr na koniec września i 2 proc. na koniec grudnia - podali autorzy opracowania.

Dane PZWLP po I kwartale 2021r. pokazują, że w liczącej niemal 183 tys. aut flocie w wynajmie długoterminowym firm udział poszczególnych rodzajów napędów nieustannie i szybko się zmienia. Najszybciej ubywa pojazdów wyposażonych w niegdyś dominujące we flotach silniki diesla, a największe tempo wzrostu notują samochody z napędami ekologicznymi (hybrydowymi i w pełni elektrycznymi).

Wskazano, że auta na olej napędowy stanowiły na koniec marca 51,9 proc. ogółu, a ich udział zmniejszył się w ciągu roku o 4,4 p.proc. Równolegle zwiększył się o 1,5 p.proc. udział aut z silnikami benzynowymi, który wynosił na koniec pierwszego kwartału 41,5 proc.

Samochody niskospalinowe w łącznej flocie w wynajmie długoterminowym stanowiły 6,5 proc., a ich udział w ciągu roku wzrósł o 2,9 p proc. Zdecydowaną większość pojazdów tego typu stanowią wszelkiego rodzaju hybrydy; auta w pełni elektryczne to 0,4 proc. ogółu - podano.

W ocenie prezesa PZWLP i dyrektora generalnego Arval Polska Roberta Antczaka wiele wskazuje na to, że branża wynajmu długoterminowego zaczyna odbudowywać się po trwającym od roku spowolnieniu wywołanym pandemią. "Powrót do poziomów sprzedaży sprzed pandemii, a nawet nieznacznie je przewyższających, potwierdza tę tezę i jest to jednocześnie dobra informacja, pozwalająca na umiarkowanie optymistyczne prognozy w najbliższej przyszłości" - wskazał.

Polski Związek Wynajmu i Leasingu Pojazdów (PZWLP) to organizacja skupiająca 20 firm specjalizujących się w wynajmie i leasingu aut na polskim rynku flotowym. Organizacja reprezentuje ok. 70 proc. rynku pojazdów obsługiwanych w ramach wynajmu długoterminowego oraz firmy Rent a Car.

