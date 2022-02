Samochody elektryczne Volkswagen ID.4. Ten samochód przekona cię do elektryków

Volkswagen poinformował, że choć nowe modele ID.4 na rok 2022 wciąż będą dostępne z akumulatorami o pojemności 82 kWh, znacząco wzrośnie ich zasięg. Wszystko za sprawą wciąż ewoluującej technologii produkcyjnej, której rozwój umożliwia lepsze spasowanie poszczególnych elementów.

Tym samym dostępna na amerykańskim rynku wersja ID.4 Pro z napędem na tylne koła, będzie mogła przejechać (według testów EPA) nawet 450 km, co stanowi przyrost o ok. 30 kilometry. W przypadku wersji Pro S, wspomniany zasięg wzrośnie o ok. 28 kilometry.

Reklama

Nieco skromniej prezentują się zmiany w przypadku wariantów opartych na napędzie AWD. W ich przypadku zasięg szacowany przez EPA wzrósł do 400 km w przypadku modelu Pro oraz 394 km w Pro S. Oznacza to niewielki przyrost w granicach 3-8 kilometrów.

Zdjęcie Volkswagen ID.4 / Jacek Jurecki / INTERIA.PL

To jednak nie wszystko. Producent poprawił również możliwości szybkiego ładowania prądem stałym we wszystkich nowych modelach. Amerykańscy klienci, decydujący się na Volkswagena ID.4 z rocznika 2022, będą mogli uzupełniać energię z mocą do 135 kW. Co ciekawe, nowi właściciele otrzymają także trzy lata nieograniczonych 30-minutowych sesji szybkiego ładowania na stacjach Electrify America bez dodatkowych kosztów.

Niestety wspomniane zmiany idą także z podwyżką cen. W Stanach Zjednoczonych koszt związany z zakupem bazowych modeli wzrósł o ponad 765 dolary. Na obecną chwilę nie wiadomo jak będzie przedstawiać się sytuacja modelu na rynku europejskim i czy również czekają go wspomniane zmiany.

***