Toyota Yaris samochodem roku 2021

Jury konkursu Car of the Year ogłosiło wyniki najnowszej edycji plebiscytu. Tym razem tytuł nie przypadł autu elektrycznemu, ani nawet dostępnemu między innymi w wersji elektrycznej.

Toyota Yaris

Bardzo szybko rozwijający się rynek aut elektrycznych sprawił, że w konkursach na najlepsze samochody coraz więcej kandydatów ma taki właśnie napęd. W 2019 roku wygrał elektryczny Jaguar I-Pace, a w 2020 roku Peugeot 208, który co prawda nie jest elektrykiem, ale występuje między innymi z takim napędem. Co ciekawe, drugie i trzecie miejsce przypadło wtedy autom elektrycznym (Tesli Model 3 oraz Porsche Taycanowi).

W tym roku zwyciężyła Toyota Yaris (wynik 266 punktów), która jako elektryk nie występuje w ogóle. Ale z drugiej strony, producent największy nacisk kładzie na odmianę hybrydową, więc choć nie jest to samochód elektryczny, to przynajmniej zelektryfikowany.



Na drugim miejscu znalazł się nowy Fiat 500, który dla odmiany dostępny jest tylko z napędem bateryjnym. Zdobył on 240 punktów, więc zaledwie jednym punktem wygrał z Cuprą Formentorem.



Tuż poza podium znalazł się elektryczny Volkswagen ID.3 (224 punkty), piąte miejsce należy do Skody Octavii (199 punktów), szóste do Land Rovera Defendera (164 punkty), a ostatnim z finalistów został Citroen C4 (143 punkty).