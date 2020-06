Toyota opatentowała w Chinach dwa nowe modele elektryczne

W czerwcu 2019 roku Toyota pokazała 6 koncepcyjnych modeli elektrycznych i zapowiedziała, że do 2025 roku wprowadzi na rynek 10 samochodów z napędem elektrycznym. Wygląda na to, że plan jest w trakcie realizacji. Kilka dni temu na portalu autohome.com.cn pojawiły się szkice z wniosków patentowych na dwa koncepcyjne elektryczne SUV-y Toyoty, które dziennikarzom udostępnił Chiński Urząd Patentowy.

Na portalu autohome.com.cn można znaleźć łącznie 10 szkiców przedstawiających dwa koncepcyjne modele Toyoty, widziane z różnych stron. Oba są oparte na platformie e-TNGA przeznaczonej dla samochodów elektrycznych. Toyota opracowała ją razem z Subaru na podstawie architektury Toyota New Global Architecture, w której projektowane są niemal wszystkie modele Toyoty i Lexusa, począwszy od Priusa 4. generacji z 2014 roku. Najprawdopodobniej oba elektryczne SUV-y będą korzystały z baterii produkowanych przez spółkę joint venture należącą do Toyoty i BYD.

Pierwsze auto to kompaktowy crossover o niskim dachu, ukośnie opadającej linii tylnej szyby w stylu coupe i muskularnie wyglądających tylnych błotnikach. O tym, że jest to auto elektryczne, świadczy szkic grilla bez otworów wlotowych. Drugi to SUV średniej wielkości o dużym bagażniku, masywnej tylnej części i przetłoczeniach na boku, przypominający Toyotę Rush.



W czerwcu 2019 roku Shigeki Terashi, główny inżynier napędów Toyoty, zapowiedział, że do 2025 roku na rynku pojawi się 10 elektrycznych modeli Toyoty, w tym 6 globalnych. Do tej pory zadebiutowały pierwsze dwa elektryczne crossovery Toyoty, przeznaczone na chiński rynek. Są to elektryczne wersje bliźniaczych modeli C-HR i IZOA, które trafiły do salonów w tym roku.

Toyota po raz pierwszy wspomniała o planach opracowania serii platform dla samochodów elektrycznych e-TNGA w 2015 roku. W 2019 roku nawiązała współpracę z BYD - chińskim producentem baterii i samochodów elektrycznych oraz rozpoczęła prace nad platformami e-TNGA i nowymi elektrycznymi modelami z Subaru. Od 2017 roku wspólne technologie EV Toyota opracowuje także z Mazdą, przy wsparciu należącej do Toyota Group spółki Denso.