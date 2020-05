Toyota Crown w specjalnych wersjach na 65-lecie

W 2018 roku na japońskim rynku zadebiutowała nowa Toyota Crown, kolejna obok Lexusa LS, Toyoty Century i Toyoty Avalon limuzyna zbudowana w architekturze TNGA. W tym roku luksusowy sedan z Japonii obchodzi 65. urodziny. Toyota świętuje jubileusz modelu, który zapisał się w historii jako pierwszy samochód rajdowy marki, trzema wersjami specjalnymi, w tym edycją Crown Sport Style.

Zdjęcie Toyota Crown /

Historia Toyoty Crown sięga 1955 roku. Aby zrozumieć, jak ważny jest to model dla Japończyków, wystarczy spojrzeć na jego pierwszą dekadę na rynku, zaznaczoną serią przełomowych momentów. W 1957 roku model Crown zapisał się w historii jako pierwszy rajdowy samochód Toyoty. Rok późnej zadebiutował w USA, stając się pierwszym samochodem osobowym z Japonii na amerykańskim rynku. W 1957 roku Toyota weszła na afrykański rynek aut osobowych, a w 1962 na europejski - również za sprawą tego flagowego sedana.

Reklama

Auto zadebiutowało pod nazwą Toyopet Crown, a kilka miesięcy później jego gamę modelową wzbogaciła bardziej luksusowa wersja Deluxe z radiem i ogrzewaniem wnętrza w standardzie. Po dwóch latach od premiery Toyota wystawiła model Crown Deluxe w najtrudniejszym rajdzie tamtych czasów, Round Australia Trial. Crown nadawał się do tego znakomicie, gdyż od razu skonstruowano go z myślą o sieci japońskich dróg, która składała się niemal wyłącznie z pełnych wybojów ubitych traktów. W trwającym 19 dni Round Australia Trial 1957 drogi asfaltowe stanowiły zaledwie 5% liczącej 16 tys. km trasy. Prowadzony przez dwóch mechaników fabrycznych Toyoty Crown szczęśliwie dojechał do mety, co udało się tylko 52 z 86 samochodów. Auto okazało się bardzo trwałe i nie sprawiało problemów technicznych, co w ciągu następnych dekad stało się znakiem rozpoznawczym samochodów Toyoty - wystarczy w tym miejscu wymienić takie niezniszczalne konstrukcje jak Land Cruiser, Hilux, Corolla, Prius, Supra czy Carina.

Współczesna Toyota Crown to już 15. generacja tego modelu. W tym roku Toyota postanowiła uczcić jubileusz 65-lecia aż trzema różnymi wersjami specjalnymi - Crown Limited, Crown Elegance Style II i Crown Sport Style.

Toyota Crown Limited otrzymała 18-calowe czarne koła aluminiowe i tapicerkę łączącą tkaninę z ekologiczną skórą. Wersja ta zawiera również system monitorowania martwego pola w lusterkach, system ostrzegania o ruchu poprzecznym z tyłu pojazdu z funkcją hamowania i elektrycznie sterowane fotele z przodu. Pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense należy do standardowego wyposażenia wszystkich wersji auta.



Zdjęcie Toyota Crown /

Toyota Crown Elegance Style II ma 18-calowe, chromowane koła redukujące hałas toczenia, chromowane klamki i fotele pokryte zamszem oraz ekologiczną skórą. Klienci mogą wybrać wnętrze w tonacji czarnej, jasnoszarej lub złotej. Konsola centralna jest wykończona czarnym drewnem. Crown w tej wersji otrzymuje ten sam zestaw dodatkowych systemów bezpieczeństwa co Crown Limited.

Toyota Crown Sport Style porusza się na czarnych kołach redukujących hałas, ma przyciemniane światła LED oraz ciemne wykończenia grilla, świateł i tylnej tablicy rejestracyjnej. Wnętrze jest całe czarne z czerwonymi przeszyciami na fotelach, desce rozdzielczej, konsoli centralnej, drzwiach i dywanikach. Tapicerki wykonano z tkaniny i ekologicznej skóry, ale opcjonalnie są dostępne także fotele pokryte skórą naturalną.

Zdjęcie Toyota Crown /

Toyota Crown we wszystkich trzech wersjach specjalnych ma napęd hybrydowy o mocy 226 KM z silnikiem 2,5 l w układzie 4x2 lub 4x4 lub 2-litrowy silnik benzynowy turbo o mocy 245 KM. Rok modelowy 2020 otrzymuje także systemy SmartDeviceLink, Apple CarPlay i Android Auto.