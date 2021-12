Nowe samochody ​Toyota Corolla w nowej wersji. To... Cross

Toyota Corolla jest jednym z bestsellerów marki, o czym najlepiej świadczy liczba wyprodukowanych egzemplarzy - ponad 50 mln. Obecnie auto jest dostępne jako hatchback, sedan oraz kombi, ale nie jako crossover, a przecież to już od lat segment cieszący się niesłabnącą popularnością. Japończycy postanowili wreszcie wypełnić tę lukę. Tak powstała Corolla Cross, która do tej pory dostępna była głównie na wybranych rynkach azjatyckich, a od niedawna także w USA. Teraz natomiast zostało potwierdzone, że trafi również do Europy.



Toyota Corolla Cross zbudowana została na modularnej platformie GA-C (Global Architecture - Compact). Jest ona współdzielona chociażby z Lexusem UX.

Reklama

Zdjęcie Toyota Corolla Cross /

W Corolli Cross zastosowano napęd hybrydowy wykorzystujący czterocylindrowy silnik benzynowy o pojemności dwóch litrów, oraz jednostkę elektryczną. W ofercie znajdą się dwie wersje - z napędem na przednią oś oraz na wszystkie koła. W przypadku pierwszej, silnik spalinowy generuje 171 KM. a elektryczny 113 KM. Natomiast w drugim "benzyniak" ma tylko 152 KM, ale może liczyć na dodatkowe wsparcie w postaci drugiego silnika elektrycznego, umieszczonego przy tylnej osi, zapewniającego kolejne 41 KM. W obu przypadkach taka sama jest jednak moc systemowa - 197 KM, a także przyspieszenie do 100 km/h, wynoszące 8,1 s.



Samochód trafi do pierwszych klientów jesienią 2022 roku. Ceny zostaną podane już wkrótce.

***