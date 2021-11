Toyota C-HR - nowe multimedia

Toyota C-HR na 2022 rok otrzymała nowy system multimedialny Toyota Smart Connect. Obsługujemy go za pomocą 8-calowego ekranu dotykowego w rozdzielczości HD. Toyota Smart Connect zapewnia dostęp do wielu usług łączności, w tym do nawigacji z usługami w chmurze, dzięki którym przekazuje na przykład informacje o zdarzeniach drogowych. Samochód ma niezależny dostęp do internetu, który należy do standardowego wyposażenia bez żadnych dodatkowych kosztów za transmisję danych przez pierwsze cztery lata.

Kierowca może również skorzystać z nowego agenta głosowego, który rozpoznaje naturalne, konwersacyjne polecenia do obsługi multimediów i nawigacji. System występuje oczywiście w wersji z fabryczną nawigacją, a także jest kompatybilny z Android Audi i Apple CarPlay.

Reklama

Zdjęcie Toyota C-HR 2022 /

Toyota C-HR Style w nowej konfiguracji

Wersja Style to najpopularniejszy poziom wyposażenia Toyoty C-HR w Europie, który odpowiada za ponad połowę całkowitej sprzedaży tego crossovera (w Polsce 35 proc.) Auto w tej konfiguracji otrzymuje teraz nową tapicerkę łączącą tkaninę z wstawkami ze skóry ekologicznej, srebrną linię dekoracyjną na desce rozdzielczej i obiciach przednich drzwi oraz nowy wzór 18-calowych felg aluminiowych.

Odmianę Style można rozpoznać po przyciemnianych tylnych szybach, chromowanych listwach w oknach oraz światłach głównych i do jazdy dziennej LED. We wnętrzu znajdziemy wykończenia w kolorze Piano Black, czarną podsufitkę, skórzaną kierownicę i gałkę dźwigni skrzyni biegów, podgrzewane przednie fotele oraz regulację odcinka lędźwiowego w fotelu kierowcy. Wersję tę wyróżniają także czujniki parkowania z przodu i z tyłu oraz układ detekcji przeszkód podczas manewrów, który wzbogaca oferowany w standardzie pakiet systemów bezpieczeństwa czynnego Toyota Safety Sense.

Toyota C-HR 2022 1 / 11 Toyota C-HR 2022 Źródło: udostępnij

Toyota C-HR - nowy lakier

Toyota C-HR z rocznika 2022 zyskuje zupełnie nowy, wyróżniający się lakier Deep Amethyst, W najwyższej wersji GR Sport odcień ten łączy się w dwukolorową kompozycję z kontrastującym czarnym lakierem na dachu, przednich słupkach i tylnym spojlerze. Tym samym liczba lakierów w palecie crossovera wzrasta do dziesięciu, zaś liczba dwukolorowych kompozycji do dziewięciu.

Toyota C-HR - ceny

Toyota C-HR 2022 będzie dostępna w sprzedaży na początku przyszłego roku. Ceny zaczynają się od 113 200 zł za auto w wersji Comfort z napędem hybrydowym 1.8 o mocy 122 KM. To o 4100 zł więcej, niż za auto z rocznika 2021. Najdroższa odmiana z napędem o mocy 184 KM i wyposażeniem GR Sport kosztuje teraz 148 900 zł (2000 zł więcej).

***