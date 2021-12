Nowe samochody Toyota RAV4 Hybrid - już ponad milion egzemplarzy na drogach

Toyota RAV4 - najpopularniejszy SUV na świecie

Od stycznia do sierpnia sprzedaż Toyoty RAV4 na świecie wyniosła 707 229 samochodów. To oznacza 3,3 procent udziału w rynku. Przewaga RAV4 nad zajmującą drugie miejsce Hondą CR-V wynosi ponad 179 300 aut. To znaczy, że SUV Toyoty sprzedał się o jedną trzecią lepiej niż jego konkurent od Hondy.

Najpopularniejsze SUVy świata

Honda CR-V w ciągu ośmiu miesięcy opuściła salony w liczbie 527 854 egzemplarzy i zajęła 2,4 procent rynku. Trzecie miejsce na podium zajął Volkswagen Tiguan. Niemiecki SUV osiągnął sprzedaż 381 982 samochodów i udział w rynku na poziomie 1,8 procent. Tiguan jest produkowany od 2007 roku, ale globalnym modelem stał się od premiery drugiej generacji w 2016 roku.

Czwartym najpopularniejszym SUV-em jest Hyundai Tucson z wynikiem 373 594 aut. Na kolejnych miejscach w pierwszej dziesiątce znalazły się Toyota Highlander, która awansowała o pięć pozycji, Kia Sportage (273 346 aut). Mazda CX-5 trafiła do 267 575 kierowców, a chiński Haval H6 zanotował sprzedaż 250 262 egzemplarzy. Pierwszą dziesiątkę zamykają Nissan Rogue, który po sprzedaniu 240 239 egzemplarzy awansował o 11 miejsc i Nissan Qashqai, który spadł z 8. na 10. pozycję z wynikiem 226 756.

