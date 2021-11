Kia Sportage 2022 - ceny i wyposażenie

Cennik nowej Kii Sportage otwiera kwota 105 900 zł za wersję wyposażenia M z silnikiem 1.6 T-GDI o mocy 150 KM. Standard obejmuje system multimedialny z 8-calowym ekranem i kamerą cofania, klimatyzację manualną, 17-calowe alufelgi, asystenta pasa ruchu oraz system awaryjnego hamowania (wykrywający także pieszych i rowerzystów).

Za 120 900 zł otrzymamy Kię Sportage w wersji L, która oferuje dodatkowo trójstrefową klimatyzację automatyczną, system nawigacji z ekranem o przekątnej 12,3 cala, podgrzewane fotele przód/tył oraz kierownicę, czujniki parkowania przód/tył oraz przyciemniane szyby.



137 900 zł to cena Kii Sportage w odmianie Business Line, wzbogaconej o adaptacyjne reflektory LED, zakrzywiony ekran zegarów o przekątnej 12,3 cala, elektryczną klapę bagażnika, ładowarkę indukcyjną z funkcją chłodzenia, system bezkluczykowy, częściowo skórzaną tapicerkę, elektryczną regulację przednich foteli oraz 18-calowe alufelgi.

Na szczycie gamy nowej Kii Sportage stoi wersja GT-Line, oferująca sportową stylizację, skórzano-zamszową tapicerkę, czarną podsufitkę, metalizowany lakier oraz 19-calowe alufelgi. Zapłacimy za nią przynajmniej 161 900 zł (z silnikiem o mocy 180 KM i automatyczną skrzynią biegów).



Kia Sportage 2022 - silniki oraz ceny

Gama silnikowa Kii Sportage skupia się głównie na wersjach mniej lub bardziej hybrydowych. Bazowa jednostka to wspomniane 1.6 T-GDI o mocy 150 KM z napędem na przód i manualną skrzynią biegów. Decydując się na "automat" (7-biegowy dwusprzęgłowy) otrzymujemy w pakiecie układ miękkiej hybrydy, co w sumie winduje cenę do 116 900 zł.

Alternatywnie możemy wybrać wersję wzmocnioną do 180 KM (od 135 900 zł, wyposażenie L) lub dołożyć do niej jeszcze napęd na wszystkie koła (dopłata 9000 zł).



Wyżej stoi odmiana hybrydowa o mocy 230 KM, kosztująca 147 900 zł, a 9000 zł więcej, gdy wybierzemy AWD. Topową wersją w gamie silników Kii Sportage jest hybryda plug-in (265 KM) występująca tylko z 4x4 i wyceniona na 177 900 zł. Obie odmiany korzystają z jednostki 1.6 T-GDI.



Kia nie zapomniała także o zwolennikach silników Diesla, ale w nowej Sportage muszą oni zadowolić się tylko 1.6 CRDi. Dostępny jest on w wersji 115 KM z manualną skrzynią i napędem na przód oraz 136 KM z układem mild hybrid, "automatem" i napędem na przednie koła (143 900 zł) lub AWD (169 900 zł, wyposażenie Business Line).