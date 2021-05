Subaru Solterra to nowy elektryczny SUV

Subaru Corporation ogłosiła dzisiaj, że nowy globalny SUV Subaru o napędzie elektrycznym otrzyma nazwę Solterra, a do sprzedaży wejdzie w 2022 r.

Zdjęcie Subaru Solterra

Solterra to nowy elektryczny SUV Subaru segmentu C i będzie to pierwszy pojazd marki zbudowany na globalnej platformie e-Subaru, dedykowanej pojazdom elektrycznym z zasilaniem akumulatorowym.

Platforma e-Subaru Global, opracowana wspólnie przez Subaru i Toyotę, umożliwia efektywne wdrażanie różnych typów pojazdów elektrycznych poprzez połączenie wielu modułów i komponentów, takich jak przód, środek i tył pojazdu. Podczas gdy obie firmy połączyły swoją wiedzę, aby stworzyć zupełnie nową platformę, Subaru dążyło do osiągnięcia najwyższego poziomu bezpieczeństwa biernego i stabilności pojazdu.



Model Solterra został również opracowany wspólnie przez Subaru i Toyotę, a szeroki zakres współpracy obejmuje planowanie produktu, projekt i ocenę osiągów. W ramach tego rozwoju obie firmy łączą swoje mocne strony i doświadczenie.

Zdjęcie /

Nazwa Solterra powstała z połączenia słów "sol" i "terra", łacińskich słów oznaczających odpowiednio "Słońce" i "Ziemię". Subaru nadało tę nazwę pojazdowi elektrycznemu, aby "docenić matkę naturę".

Solterra pojawi się w sprzedaży do połowy 2022 roku na rynkach takich jak: Japonia, Stany Zjednoczone, Kanada, Europa i Chiny.

