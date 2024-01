Skoda Superb z polskimi cenami. Ile kosztuje czwarta generacja?

Spis treści: 01 Skoda Superb w tylko jednej wersji nadwozia

02 Jakie silniki w Skodzie Superb?

03 Wyposażenie Skody Superb

04 Skoda Superb. Ceny

Skoda Superb w tylko jednej wersji nadwozia

Skoda Superb czwartej generacji otrzymała w końcu polskie ceny. Choć samochód zaprezentowany został zarówno jako liftback, jak i jako kombi, klienci póki co będą mogli zdecydować się jedynie na tę drugą odmianę. Oczywiście jej atutem jest spory, 690 litrowy bagażnik.

Jakie silniki w Skodzie Superb?

Póki co ograniczony wybór dotyczy nie tylko nadwozia, ale również silników. Obecnie w gamie napędowej Superba znajdują się tylko dwie wersje. Pierwsza to miękka hybryda, której bazą jest 1,5-litrowy silnik benzynowy. Auto w tej odmianie oferuje 150 KM oraz 250 Nm momentu obrotowego. Pierwszą setkę osiąga w 9,3 sekundy i maksymalnie może rozpędzić się do 222 km/h. Drugą z dostępnych w obecnej ofercie Superba jednostek jest dwulitrowy diesel o mocy 150 KM i 360 Nm momentu obrotowego. Podobnie, jak wyżej wymieniona wersja napędowa, ta również rozpędzi się do 222 km/h, a prędkość 100 km/h osiąga po 9,3 s. Obie odmiany współpracują z siedmiobiegową skrzynią DSG. Skoda zapowiada jednak, że w przyszłości gama napędowa będzie rozbudowywana.

Reklama

Zdjęcie Skoda Superb 2024 / Sebastian Kościółek / INTERIA.PL

Wyposażenie Skody Superb

Dużego wyboru nie ma również, jeśli chodzi o wersje wyposażenia. Na samo wyposażenie nie można jednak w żaden sposób narzekać. W pierwszej z odmian, Selection, znajdziemy m.in.:

trzystrefową klimatyzację

czujniki parkowania z przodu i z tyłu

kamerę cofania

sterowane częściowo elektrycznie przednie fotele

podgrzewane przednie fotele

10-calowy zestaw wskaźników przed kierowcą

10-calowy ekran multimediów

elektrycznie sterowaną klapę bagażnika

dostęp bezkluczykowy

asystenta pasa ruchu

reflektory Full LED

17-calowe koła

Zdjęcie Skoda Superb 2024 / materiały prasowe

W topowej odmianie L&K można natomiast liczyć dodatkowo na:

sterowane w pełni elektryczne przednie fotele z funkcją masażu

13-calowy ekran multimediów z nawigacją

podgrzewaną przednią szybę oraz podgrzewaną kierownicę

tempomat adaptacyjny

matyrocowe reflektory TOP LED

tapicerkę Design Selection L&K Suite Black lub Suite Cognac

18-calowe koła

Skoda Superb. Ceny

Najtańsza w ofercie wersja kosztuje 175 850 zł. W zamian otrzymujemy miękką hybrydę w wersji Selection. Najdroższy obecnie jest diesel w odmianie L&K - kosztuje 222 900 zł.

Skoda Superb. Ceny Wersja Selection L&K 1,5 TSI mHEV 175 850 zł 205 850 zł 2,0 TDI 192 900 zł 222 900 zł