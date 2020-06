Skoda odświeża system multimedialny w swoich modelach

Karoq, Kodiaq oraz Superb z roku modelowego 2021 otrzymają kolejną generację systemu multimedialnego, dostępnego z ekranami w dwóch rozmiarach.

Zdjęcie /

To już trzecia generacja modularnego (jak sam producent to określa) systemu multimedialnego stosowanego w Skodach. Dostępny będzie on w znajomych rozmiarach 8 i 9,2 cala, a jego wygląd, na pierwszy rzut oka, nie różni się szczególnie od poprzedniego (najmniejsza wersja z ekranem 6,5 cala nadal będzie korzystała z poprzedniego oprogramowania).

Reklama

Jedną z nowości, które przyniesie nowa generacja, jest zintegrowana karta SIM, oznaczająca stałe połączenie z internetem i dostęp do serwisów online oraz takich funkcji jak informacje o sytuacji na drogach. Kierowcy mogą teraz też korzystać z asystenta głosowego, nazwanego Laura, który rozumie 15 języków, a także polecenia wydawane w naturalny sposób, pod warunkiem że są one po angielsku, niemiecku, czesku, francusku, włosku lub hiszpańsku.

Kolejną nowością jest możliwość zapisywania swoich ustawień samochodu w aplikacji na telefonie, co pozwala na zastosowanie ich w każdej innej Skodzie z nowym systemem. Innymi słowy, łącząc swojego smartfona z autem służbowym lub pożyczonym od kogoś, możemy uruchomić swój profil, a samochód odpowiednio ustawi nam fotel, lusterka, widok wirtualnego kokpitu, oświetlenie nastrojowe i tym podobne.

Zdjęcie /

Przy okazji Skoda zdecydowała się także zmienić porty USB w Karoq, Kodiaq oraz Superbie na standard USB-C. Pojawiło się też opcjonalne gniazdo umieszczone przy lusterku wstecznym pozwalające łatwo podłączyć na przykład kamerę.