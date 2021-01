Skoda Kushaq już jeździ

Podczas gdy większość producentów inwestuje w modele "globalne", co ma pozwolić na ograniczenie kosztów, Skoda tworzy kolejnego małego SUVa, na konkretny rynek.

Zdjęcie Skoda Kushaq / Prototypy Skoda Vision IN. Nowy crossover

Czesi mają w swojej ofercie już dwa miejskie SUVy, które dla rozróżnienia nazywają się Kamiq. Jeden oferowany jest w Europie, a drugi (o zupełnie innej stylistyce) sprzedawany jest w Chinach. Niedługo dołączy do nich jeszcze jeden model w tym segmencie - Kushaq.

Reklama

Tym razem rynkiem docelowym są Indie - to tam samochód ten zadebiutuje w marcu. Co ciekawe auto oparte będzie o platformę MQB-A0-IN, przygotowaną specjalnie dla rynku indyjskiego. Ma to pozwolić na jeszcze lepsze dostosowanie pojazdu do preferencji tamtejszych klientów.



Kushaq ma rozstaw osi wynoszący 2651 mm, więc identyczny co w Kamiq (tym europejskim). Można więc spodziewać się podobnej ilości miejsca w środku, choć przedstawiciele Skody podkreślają, iż indyjski SUV będzie mieć duży bagażnik. Kamiq ma 400 l, więc może powiększenie kufra ma być tym wyjściem naprzeciw kierowcom w Indiach.



Zdjęcie Skoda Kushaq /

Skoda nie zdradza póki co innych informacji na temat modelu. Wiadomo że pod maskę trafią jednostki 1.0 TSI oraz 1.5 TSI. Sylwetka aut widocznych na zdjęciach jest raczej klasyczna, ale można spodziewać się wyrazistych linii oraz wąskich reflektorów. Wnętrze prawdopodobnie będzie minimalistycznie zaprojektowane, a niemal wszystkimi funkcjami będzie się sterować z poziomu dotykowego ekranu. Wyobrażenie na temat wyglądu Kushaka daje zaprezentowany rok temu koncept Vision IN.