Skoda Enyaq ma wyznaczyć nowe trendy w projektowaniu wnętrz

Skoda zapowiada, że wraz z premierą modelu Enyaq iV rozpocznie się nowy rozdział w historii designu samochodowych wnętrz. Design Selections – opcja indywidualnego wyboru stylu auta, ma otwierzyć przed właścicielami szereg nowych możliwości. Norbert Weber, dyrektor ds. projektowania wnętrz w Skodzie, opowiada o nowym designie Enyaq i jego najważniejszych cechach. Premiera auta odbędzie się już na początku września w Pradze.

Zdjęcie Skoda Enyaq iV / Nowe samochody Skoda Enyaq - wysyp informacji na temat elektrycznego SUVa

Enyaq iV jest pierwszym samochodem Skody opartym na modułowej platformie dla pojazdów elektrycznych MEB. Jakie zmiany wprowadziła marka we wnętrzu nowego modelu?

Reklama

Norbert Weber: Duży rozstaw osi modelu Enyaq iV, uzyskany dzięki platformie MEB, sprawia, że wnętrze jest wyjątkowo przestronne. Przyczynia się do tego również płaska podłoga, pozbawiona centralnego tunelu. Wykorzystaliśmy tę koncepcyjną cechę, aby wizualnie uczynić wnętrze bardziej przestronnym. Widać to na przykład na nowej desce rozdzielczej, zaprojektowanej wielopoziomowo.

Czy mógłbyś zdradzić więcej szczegółów nowej koncepcji wnętrza modelu?

Nowa koncepcja designu Enyaq iV łączy cechy przestronnego miejsca oraz sfery wypoczynkowej. Po raz pierwszy oferujemy nasze nowe opcje Design Selections. Przypominają one nowoczesne przestrzenie mieszkalne, charakteryzując się doskonale dopasowanymi kolorami oraz materiałami. Ponadto proponujemy przejrzyście skonstruowane pakiety opcji zawierające różne motywy stylistyczne, z kilkoma dodatkowymi możliwościami dostępnymi dla każdego modelu. Oznacza to, że możemy zapewnić klientom wybór, który jest jasny i prosty, a jednocześnie wyjątkowy.

Jak opisałbyś styl wnętrza Enyaq iV?

Przejrzysty, przestronny, innowacyjny i ekologiczny. Przejrzysty - dzięki łatwości konfiguracji opcji Design Selections i pakietów stylistycznych. Przestronny - ze względu na ilość miejsca we wnętrzu i doskonałe rozmieszczenie poszczególnych elementów. Innowacyjny - dzięki takim funkcjom jak 13-calowy ekran centralny oraz nowy wyświetlacz head-up. Ekologiczny - ponieważ zastosowano w nim materiały naturalne i pochodzące z recyklingu.

Wideo Skoda Enyaq iV - projektant o wnętrzu samochodu

Jakie nowe materiały ekologiczne wykorzystano w samochodzie po raz pierwszy?

W jednej z opcjonalnych wersji designu tapicerka foteli, opatrzona jest symbolem Woolmark Company, co oznacza, że wykonane są one w 40% z wełny. Pozostałe 60% ich składu to poliester wytworzony z butelek PET pochodzących z recyklingu. Unikatowa tkanina sprawia, że podróżowanie Enyaq iV staje się jeszcze większą przyjemnością. Innym przykładem jest skóra, wytwarzana zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Do jej garbowania zamiast substancji chemicznych używa się ekstraktu z liści drzewa oliwnego.

Co uważasz za najważniejsze elementy wnętrza modelu Enyaq iV?

Szczególnie podoba mi się poprowadzenie linii deski rozdzielczej na całej szerokości auta, wzmacniające poczucie dużej przestrzeni. Na drugim poziomie nawiązuje ona do kształtu grilla Skody i służy również jako oparcie dla dłoni obsługującej ekran dotykowy. We wnętrzu użyto wyjątkowo miękkie materiały, który pokrywają całe wnętrze pojazdu i sprawiają, że w Enyaq można poczuć się jak w komfortowym apartamencie.