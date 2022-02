Premiery Skoda Enyaq Coupe iV debiutuje, a wraz z nią wersja RS

Zbudowana na platformie MEB elektryczna Skoda Enyaq Coupe iV miała swoją światową premierę całkiem niedawno, bo 31 stycznia 2022 roku, a już dzisiaj czeska marka poinformowała, że w zakładach w Mlada Boleslav rozpoczęła się oficjalnie produkcja tego modelu.

W stosunku do zwykłego SUV-a wersja z opadającym ku tyłowi dachem oferuje mniejsze opory powietrza (Cd 0,234), a zasięg - w przypadku wersji z bateriami o pojemności 80 kWh - dochodzić ma do 545 kilometrów. Co prawda odmiana Coupe ma mniejszy bagażnik niż zwykły Enyaq o 15 l, ale i tak oferuje niezłe 570 l (po złożeniu foteli aż 1700 l).

Reklama

Docelowo Skoda Enyaq Coupe iV ma być produkowana w tempie ponad 120 egzemplarzy na dobę a montaż odbywa się w tych samych zakładach, co zwykły Enyaq iV i Octavia

Skoda Enyaq Coupe iV: dwa zestawy baterii, napęd na na tył lub 4x4

Oferowany po raz pierwszy w Europie "SUV coupe" czeskiej marki dostępny jest z dwoma wariantami baterii trakcyjnych: mniejsza ma 58/62 kWh a większa 77/82 kWh (pojemność baterii netto/brutto).

Bazowa wersja iV 60 jako jedyna dysponuję mniejszym zestawem akumulatorów a jej elektryczny silnik generuje moc 179 KM. Odmiana iV 80 - także z napędem na tylną oś - oferuje już 204 KM.

Zdjęcie Skoda Enyaq Coupe iV RS może rozpędzić się do 180 km/h - to o 20 km/h więcej niż pozwalają pozostałe odmiany /

Dopiero kolejne warianty 80X oraz RS dysponują napędem 4x4 z dwoma silnikami o łącznej mocy 265 KM lub 299 KM. W przypadku blisko 300-konnej wersji Enyaq Coupe RS iV sprint do "setki" trwać ma tylko 6,5 s, chociaż prędkość maksymalną ograniczono tylko do 180 km/h.

Do 2030 roku czeska marka ma w planach wprowadzić do oferty co najmniej trzy kolejne całkowicie elektryczne modele, które będą mniejsze i zarazem tańsze od SUV-ów z rodziny Enyaq. Celem Skody jest zwiększenie europejskiego udziału w sprzedaży aut typu BEV (ang. battery electric vehicle) do 50-70 procent do 2030 roku, co pozwoli zredukować emisję spalin całej floty tej marki o ponad 50 procent w porównaniu do 2020 roku.

***