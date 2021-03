Seat zapowiada nowy elektryczny model

Podczas dorocznej konferencji prasowej Seat ogłosił plan Future Fast Forward. Inicjatywa zakłada m.in. zaprezentowanie nowego miejskiego samochodu elektrycznego do 2025 roku oraz produkcję ponad pół miliona pojazdów elektrycznych rocznie w Martorell. Pod koniec tego roku swój pierwszy w pełni elektryczny model przedstawi Cupra.

Plan Future Fast Forward ma stać się katalizatorem elektryfikacji hiszpańskiego przemysłu. Głównym założeniem jest produkcja pojazdów elektrycznych w Hiszpanii od 2025 roku.

Jednym z jego składników jest zapowiedziany przez Seata nowy miejski samochód elektryczny, który "pozwoli marce wejść w segment przystępnych cenowo pojazdów elektrycznych, o wartości około 20-25 tysięcy euro". Najwyraźniej kosztujący w Hiszpanii 18 800 euro Mii electric na to nie pozwolił. Z drugiej strony z pierwszej opublikowanej grafiki można przypuszczać, że nowy elektryk będzie większym autem, należącym do segmentu B.



W elektryki inwestuje także należąca do Seata marka Cupra. Podczas konferencji Wayne Griffiths ogłosił, że do 2024 roku zostanie zaprezentowany jej drugi elektryczny model - Tavascan. Nowy samochód będzie bazował na architekturze MEB koncernu Volkswagen. Pierwszy elektryczny pojazd marki, model Born, zostanie przedstawiony jeszcze pod koniec bieżącego roku.

Cupra planuje również rozszerzenie działalności o nowe kraje. W 2022 roku marka rozpocznie działania w Australii, co jest kluczowym krokiem w stronę ekspansji na rynek regionu Azji i Pacyfiku.