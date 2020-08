Seat wprowadza szereg zmian do swoich modeli

Wraz z uruchomieniem pełnej produkcji nowego Leona oraz odświeżonej Ateki, hiszpańska marka ogłosiła aktualizację swoich pozostałych samochodów.

Do Ibizy oraz Arony wprowadzono rozwiązania łączności między samochodem a kierowcą. Aplikacja Seat Connect stanowi integralną część systemu multimedialnego pojazdu, umożliwiającą szybki dostęp do licznych funkcji z poziomu deski rozdzielczej. Po opuszczeniu auta użytkownicy będą mogli sprawdzić za pomocą smartfona takie dane samochodu, jak np. informacje dotyczące podróży czy miejsce zaparkowania. Z poziomu aplikacji można także zdalnie otwierać i zamykać zamek w drzwiach lub uruchomić klakson i kierunkowskazy, co ułatwi odnalezienie samochodu.

W obydwu modelach znajdzie się również kompatybilna z Android Auto i Apple CarPlay funkcja Full Link, zapewniająca połączenie smartfona z systemem multimedialnym. Dzięki opcji sterowania głosem funkcja będzie bezpieczna w użytkowaniu nawet podczas jazdy.

Z kolei w przypadku nowego Leona rozszerzono możliwości personalizacji samochodu poprzez wprowadzenie nowych 18-calowych kół aerodynamicznych w kolorze Cosmo Grey i Nuclear Grey. Marka wzięła również pod uwagę rozwiązania praktyczne, oferując gniazdko 230 V w bagażnikach zarówno w wersji 5-drzwiowej, jak i w Sportstourer.

Model Tarraco także otrzymał parę nowości - zgodnie z trendem panującym w marce, nazwa pojazdu została wytłoczona nowym stylem pisma, a tylne światła LED tworzą linię poprowadzoną przez całą szerokość samochodu. Dodatkowe możliwości personalizacji zapewniają dwie nowe opcje lakieru Merlot Red i Dolphin Grey. We wnętrzu z kolei odświeżono multimedia - ekran o przekątnej 9,2-cala, oparty na architekturze MIB3, dostępny w opcjonalnym wyposażeniu pozwala na wygodniejszy dostęp do informacji nawigacyjnych, radia lub muzyki online. Samochód oferuje również obsługę niektórych funkcji za pomocą gestów oraz kompatybilność z aplikacją Seat Connect.

Odświeżeniu uległa również gama układów napędowych Tarraco. Klienci mogą wybrać czterocylindrową jednostkę benzynową TSI o mocy 150 KM o pojemności 1,5-litra połączoną z nową sześciobiegową manualną skrzynią biegów, a 2-litrowy silnik TDI, połączony z przekładnią DSG, zyskał więcej mocy, osiągając 200 KM.

Z kolei w przypadku Alhambry, Seat zdecydował się na rezygnację z bazowej odmiany Refernece.