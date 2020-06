Seat Ateca po liftingu - wkrótce debiut

15 czerwca zostanie zaprezentowana odświeżona wersja pierwszego SUVa Seata. Model Ateca od momentu zaprezentowania w 2016 roku sprzedał się w ponad 300 000 egzemplarzach.

Zdjęcie Seat Ateca

Jak informuje Seat w swoim komunikacie, zmodernizowana Ateca "łączy odświeżoną, przyciągającą wzrok sylwetkę samochodu z unowocześnionym wnętrzem, które odpowie na cyfrowe potrzeby podróżujących". Innymi słowy powinniśmy zobaczyć nowy wzór odświeżonych reflektorów, dynamiczne kierunkowskazy (widać je na krótkim filmiku) i zapewne również zmienione zderzaki. Nowej sylwetki nadwozia raczej się nie spodziewamy. Z kolei odpowiedzą na "cyfrowe potrzeby" może być wykorzystanie nowe systemu multimedialnego oraz cyfrowych zegarów z czwartej generacji Leona (innymi multimediami, nowszymi niż te obecnie oferowane w Atece, Seat nie dysponuje).



Seat informuje także o "jeszcze wyższym poziomie komfortu i bezpieczeństwa jazdy, a także bardziej wydajnych jednostkach napędowych". Powinniśmy oczekiwać zatem modyfikacji w układzie jezdnym oraz nowszych wersji systemów wsparcia kierowcy. Co do jednostek napędowych, to zmienić mogą się jedynie systemy oczyszczania spalin czy oprogramowanie, ale pojemności i moce pozostaną bez zmian (115-190 KM). Pod znakiem zapytania pozostaje pojawienie się wersji hybrydowej plug-in, która stopniowo dołącza do kolejnych modeli z Grupy Volkswagena (do Ateki trafiłaby najpewniej w słabszej, 204-konnej wersji).