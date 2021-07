Rozpoczęła się produkcja nowej Skody Fabii

Premiery Nowa Skoda Fabia zaprezentowana

- Rozpoczęcie produkcji to zawsze wyjątkowe chwile, do których skrupulatnie się przygotowujemy. Dziś świętujemy oficjalne rozpoczęcie produkcji nowej generacji modelu Fabia. Aby przygotować się do startu, zainwestowaliśmy łącznie 110 milionów euro w szeroko zakrojoną modernizację oraz dalszą automatyzację procesów produkcyjnych w naszej fabryce. Chciałbym podziękować całemu zespołowi za znakomitą pracę i cieszę się, że nasze wysiłki pozwoliły nam wnieść znaczący wkład w historię sukcesu modelu FABIA - mówi Michael Oeljeklaus, członek zarządu Skoda Auto ds. produkcji i logistyki.

Fabia jest montowana na tej samej linii produkcyjnej, co Scala i Kamiq. W okresie poprzedzającym uruchomienie produkcji marka dokonała modyfikacji linii montażowej oraz prasowni i spawalni. Wiele złożonych i wymagających fizycznie etapów procesu produkcyjnego zostało obecnie zautomatyzowanych.

Pierwsza generacja Fabii, wprowadzona na rynek w 1999 roku, była jednym z najlepiej sprzedających się pojazdów w swoim segmencie z ponad 1,7 milionami dostarczonych egzemplarzy. Model drugiej generacji, który pojawił się w 2007 roku, również przekroczył próg 1,7 miliona sprzedanych egzemplarzy. Łącznie z trzecią generacją, która zadebiutowała w 2014 roku, do klientów na całym świecie dostarczono ponad 4,5 miliona sztuk Fabii.

