Rodzina Toyoty Corolli GR Sport w komplecie

Zaangażowanie w sporty motorowe jest dla producentów samochodów nie tylko sposobem na efektowną (i często też efektywną) promocję. Duże marki szukają w rywalizacji nowych pomysłów i doświadczeń. Dowodów tego, jak sukcesy na torach i odcinkach specjalnych wpływają na zwykłe auta, dostarcza chociażby Toyota. Puchary zdobyte przez japońskiego producenta pod szyldem Toyota Gazoo Racing znajdują teraz odzwierciedlenie w salonach marki. Wystarczy spojrzeć na nową Corollę, która doczekała się usportowionego wariantu GR Sport. Wcześniej taka wersja była dostępna tylko w hatchbacku i kombi, teraz paletę uzupełnia sedan.

Zdjęcie Toyota Corolla GR Sport /

Odmiana GR Sport w dużym stopniu unifikuje wygląd trzech wariantów Corolli. Auta sygnowane logo Gazoo Racing otrzymują w standardzie dwukolorowe nadwozie z czarnym dachem. Czarne są również lusterka, wykończenie atrapy chłodnicy czy listwy wykańczające dolne krawędzie drzwi. Sportowego charakteru dodają aluminiowe obręcze o średnicy 17 lub 18 cali, również pomalowane na czarno. A w środku uwagę zwracają głębokie fotele przednie o solidnym trzymaniu bocznym, czerwone przeszycia tapicerki oraz emblematy GR Sport, które znajdziemy zresztą również na zewnątrz auta. W przypadku sedana warto też zwrócić uwagę na niewielki spojler umieszczony na klapie bagażnika.

Toyota Corolla Hatchback i TS Kombi w wersji GR Sport jest dostępna wyłącznie z napędami hybrydowymi. Do wyboru są jednostki 1.8 122 KM oraz 2.0 184 KM. Ta druga zapewnia przyspieszenie do setki w czasie 7,9 s w przypadku hatchbacka i 8,1 w wariancie kombi. W sedanie do wyboru będą również dwie jednostki. Samochód będzie można mieć z napędem hybrydowym 1.8 i z benzynowym silnikiem 1.6, czyli z obiema jednostkami, które obecnie są dostępne w Corolli Sedan.



Zdjęcie Toyota Corolla GR Sport /

Toyota umieszcza wersję GR Sport dość wysoko w cennikach swoich modeli. Stąd bogate wyposażenie standardowe usportowionych Toyot. Corolle Hatchback i TS Kombi w standardzie otrzymują stację do bezprzewodowego ładowania telefonu w konsoli centralnej, dwustrefową klimatyzację automatyczną, przednie i tylne czujniki parkowania, inteligentny system automatycznego parkowania czy układ detekcji przeszkód. Nie mówiąc już o pakiecie systemów bezpieczeństwa czynnego czy multimediach z Apple CarPlay i Android Auto, bo te są standardem w każdym egzemplarzu Corolli wyprodukowanym od lipca 2020. Hatchbacka i kombi w wersji GR Sport można także mieć z systemem aktywnego zawieszenia.



Zdjęcie Toyota Corolla GR Sport /

Wyposażenie Toyoty Corolli Sedan GR Sport z pewnością będzie bardzo zbliżone. Detale poznamy bliżej końca roku. Produkcja sedana w usportowionej wersji ma rozpocząć się w listopadzie, zaś sprzedaż ruszyć w styczniu 2021 roku.