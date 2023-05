Przegląd rynku: nowe samochody z instalacją LPG

Spis treści: 01 Jakie instalacje LPG znajdziemy w nowych samochodach?

02 Dacia Duster LPG

03 Dacia Jogger LPG

04 Dacia Sandero LPG

05 Fiat Panda LPG

06 Hyundai Bayon LPG

07 Hyundai i20 LPG

08 Kia Picanto LPG

09 Kia Rio LPG

10 Kia Stonic LPG

11 Renault Captur LPG

12 Renault Clio LPG

13 Skoda Fabia LPG

Jakie instalacje LPG znajdziemy w nowych samochodach?

Instalacje LPG kojarzą się zwykle z właścicielami starszych pojazdów, starającymi się maksymalnie obniżyć koszty eksploatacji. Tymczasem również producenci samochodów od lat dostrzegają zalety tego rozwiązania i oferują je w swoich nowych modelach.

Warto zauważyć, że część takich propozycji, to instalacje LPG montowane przez dilerów. Niczym więc nie różnią się od takich, jakie możemy założyć sobie we własnym zakresie u dowolnego gazownika. Główną ich przewagą jest więc fakt, że ingerencja taka została zatwierdzona przez producenta, więc zachowujemy pełną gwarancję na samochód.

Reklama

O wiele lepiej wygląda to w przypadku fabrycznych instalacji LPG. Silniki są wtedy optymalizowane z myślą o pracy na tym paliwie (zdarzają się przypadki, w których maksymalna moc osiągają właśnie na LPG, a nie na benzynie), a sama instalacja jest integrowana z całym samochodem. Wlew LPG ukrywany jest więc pod klapką wlewu paliwa, przycisk do zmiany rodzaju paliwa nie jest przyklejany do deski rozdzielczej, tylko stanowi jej element, zaś komputer pokładowy pokazuje zarówno spalanie, jak i zasięg na gazie.

Poniżej przedstawiamy listę nowych samochodów, w których cennikach nadal można znaleźć wersje zasilane LPG.

Dacia Duster LPG

Niewątpliwym rynkowym liderem LPG jest Dacia. Zasilanie gazem doskonale pasuje do oczekiwań, jakie klienci mają w stosunku do budżetowej marki. Warto jednak zaznaczyć, że rozwiązanie stosowane przez rumuńskiego producenta bynajmniej nie jest budżetowe.

Zdjęcie Dacia Duster / materiały prasowe

Dacia korzysta z litrowego, doładowanego silnika Renault o mocy 100 KM, który został zoptymalizowany do pracy na LPG. Otrzymał między innymi wzmocnioną głowicę, a pełnię możliwości osiąga dopiero na gazie (moc na benzynie to 90 KM), stanowiącym domyślne paliwo.

Odmianę z LPG znajdziemy w każdym modelu Dacii, a więc również w SUVie Dusterze.

Dacia Duster LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.0 ECO-G

moc - 100 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 13,8 s

cena - 83 800 zł

Dacia Jogger LPG

Jogger to przykład przewagi treści nad formą. Jest swoistym połączeniem kombi, minivana oraz SUVa. Jego wysokie nadwozie oferuje miejsce dla siedmiorga podróżujących, a duży prześwit pozwala bez obaw poruszać się nawet po bardzo nierównych drogach.

Zdjęcie Dacia Jogger / materiały prasowe

W przypadku Joggera odmiana z LPG stanowi jednocześnie odmianę bazową.

Dacia Jogger LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.0 ECO-G

moc - 100 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 12,3 s

cena - 86 050 zł

Dacia Sandero LPG

Sandero to klasyczny hatchback segmentu B, dostępny także w wersji Stepway z powiększonym prześwitem. Jego również kupimy z fabrycznym LPG, takim samym jak w pozostałych modelach Dacii.

Zdjęcie Dacia Sandero / materiały prasowe

Dacia Sandero LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.0 ECO-G

moc - 100 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 13,8 s

cena - 73 450 zł

Fiat Panda LPG

Fiat jest jednym z tych producentów, którzy kojarzą się z oszczędnymi samochodami, więc i z jazdą na gazie. Włosi idą jednak z duchem czasu, a w ofercie znajdziemy niemal wyłącznie nowoczesne doładowane jednostki oraz miękkie hybrydy i to one mają być propozycją dla oszczędnych kierowców.

Zdjęcie Fiat Panda / materiały prasowe

Zwolennicy LPG mogą jednak zdecydować się na Pandę z pamiętającym jeszcze lata 90. silnikiem 1.2 o mocy 69 KM. To sprawdzona, prosta i trwała jednostka, mająca 4 cylindry, 8 zaworów i wtrysk wielopunktowy. Pozostała ona w ofercie wyłącznie z uwagi na instalację LPG - jeśli interesuje nas Panda bez gazu, to trzeba wybrać 3-cylindrową odmianę 1.0 o mocy 70 KM z układem miękkiej hybrydy.

Fiat Panda 1.2 LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.2 8V

moc - 69 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 14,5 s

cena - 68 000 zł

Hyundai Bayon LPG

Zaprezentowany w 2021 roku zupełnie nowy model Hyundaia, pomimo rzucającej się w oczy stylistyki, skierowany jest raczej do osób, szukających taniego, miejskiego crossovera segmentu B. Jego najmocniejszy silnik ma tylko 100 KM, a do gamy trafiła prosta, wolnossąca jednostka 1.2 MPI, doskonale nadająca się do zagazowania.

Zdjęcie Hyundai Bayon / materiały prasowe

Niestety w ofercie na 2023 rok z gamy Bayona zniknął ten silnik, a wraz z nim możliwość dokupienia LPG. Uwzględniamy go jednak w zestawieniu, ponieważ może się zdarzyć, że traficie jeszcze na auto z rocznika 2022.

Hyundai Bayon 1.2 LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.2 MPI

moc - 84 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 13,5 s

cena - 74 200 zł + 6100 zł za LPG

Hyundai i20 LPG

Model i20 do hatchback segmentu B, spokrewniony z Bayonem i z jego oferty na 2023 rok również zniknęła odmiana z LPG. Podajemy więc informacje z, wciąż dostępnego na stronie producenta, cennika na 2022 rok.

Zdjęcie Hyundai i20 / materiały prasowe

Hyundai i20 1.2 LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.2 MPI

moc - 84 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 13,1 s

cena - 66 500 zł + 6100 zł za LPG

Kia Picanto LPG

Kia należy do koncernu Hyundaia, więc między innymi silniki są wspólne dla obu tych marek. Różnica polega na tym, że Kia nie wycofała się (przynajmniej na razie) z wolnossącego silnika 1.2, który nadal znajdziemy w trzech jej modelach.

Zdjęcie Kia Picanto / materiały prasowe

Wśród nich jest miejskie Picanto (segment A), w którym jednostka 1.2 DPI pełni rolę najmocniejszej w gamie.

Kia Picanto 1.2 LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.2 DPI

moc - 84 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 12,5 s

cena - 63 500 zł + 6500 zł za LPG

Kia Rio LPG

Z kolei w przypadku Rio, należącego do segmentu B, silnik 1.2 DPI jest bazowym, a jedyna alternatywa dla niego to 100-konny, doładowany 1.0 T-GDI.

Zdjęcie Kia Rio / materiały prasowe

Kia Rio 1.2 LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.2 DPI

moc - 84 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 13,1 s

cena - 67 900 zł + 6500 zł za LPG

Kia Stonic LPG

Również crossovera segmentu B, czyli Stonica, możemy kupić z wolnossącym silnikiem oraz instalacją LPG.

Zdjęcie Kia Stonic / materiały prasowe

Kia Stonic 1.2 LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.2 DPI

moc - 84 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 13,1 s

cena - 67 900 zł + 6500 zł za LPG

Renault Captur LPG

Pod maskami modeli Renault znajdziemy ten sam silnik, który trafia również do Dacii (należącej do Renault Group). Mamy więc do czynienia z instalacją fabryczną, w której silnik został zoptymalizowany pod kątem pracy na LPG i to na tym paliwie osiąga pełnię swoich możliwości.

Zdjęcie Renault Captur / materiały prasowe

Z salonu Renault możemy wyjechać między innymi zagazowanym Capturem.

Renault Captur TCe 100 LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.0 TCe

moc - 100 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 13,0 s

cena - 89 500 zł

Renault Clio LPG

Niedawno światło dzienne ujrzało Clio po gruntownej modernizacji, ale wiemy już, że Renault pozostawi w niej, taką samą jak dotychczas, odmianę z LPG. Zmianie ulec może więc jedynie cena modelu.

Zdjęcie Renault Clio / materiały prasowe

Renault Clio TCe 100 LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.0 TCe

moc - 100 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - 11,8 s

cena - 75 900 zł

Skoda Fabia LPG

Skoda jest jednym z tych producentów, którzy automatycznie kojarzą się z LPG. Co prawda czeski producent zawsze korzystał z instalacji montowanych już przez dilerów (fabrycznie montowano za to CNG), ale możliwość taka była dostępna w wielu modelach. Niestety obecnie w gamie nie znajdziemy już Citigo, ani Rapida, zaś w Octavia dostępna jest tylko z nowoczesnymi silnikami TSI (a odmiana G-TEC na CNG nie jest dostępna w Polsce).

Zdjęcie Skoda Fabia / materiały prasowe

Zwolennikom LPG pozostaje więc tylko Fabia 1.0 MPI, do której można zamówić montowaną u dilera instalację. Skoda nie podaje jednak w swoim cenniku, jaki jest koszt takiego dodatku.

Skoda Fabia 1.0 LPG - dane techniczne i cena

silnik - 1.0 MPI

moc - 80 KM

przyspieszenie 0-100 km/h - s

cena - 66 450 zł + koszt instalacji LPG

***